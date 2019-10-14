握手時間超過三秒鐘不利於人際關係

中評社香港10月14日電／《知覺及運動技能》(PerceptualandMotorSkills)雜誌刊文稱，長時間握手會使人感到焦慮，對個人交往及商務交往都會帶來負面影響。



衛星新聞據文章指出，蘇格蘭鄧迪大學社會科學系研究生開展了一項研究，34名志願者參與。起初，志願者們做了一份有關自己工作和工作前景的問卷調查。之後一名研究者以三種方式向試驗參與者表示歡迎：短時間握手（少於3秒）、長時間握手和不握手。



志願者不知道握手也是一項研究課題，這讓研究者們能夠客觀評估他們受接待之後的情緒。主持研究艾姆斯·納吉（Ames Nagy）博士稱："握手是重要的打招呼方式，對於建立關係會起到長期效果。"納吉表示，許多社交姿勢（比如擁抱）有三秒鐘的上限值，在這個範圍內才讓人感覺自然。



研究者團隊發現，在長時間的握手之後，實驗參與者明顯愉悅感降低，更少笑，更緊張，表現出情緒冷淡。短時間的握手之後，測試者更少笑，但評價說這樣的動作更自然。對照組（歡迎時不握手）未發現行為變化。



握手三秒種以上，從一個角度看，可能是特別有好感的標誌。但研究發現，被握手時間太久的人會感到不快和不適。艾姆斯·納吉還表示："政治家們特別喜歡長時間握手，用來表示關係好或是顯示威望。但我們的研究結果表明，雖然這種行為可能會讓公眾印象深刻，但會從一開始就給工作關係和私人關係造成風險。"