魔爪撕爛議辦　摧毀區選公平

梁美芬議員位於石硤尾邨的辦事處被焚毀（圖源：文匯報） 中評社香港10月14日電／暴行嚇怕街坊驚遭毒打 建制倡政府出招確保市民可安心投票



黑衣魔過去數月侵襲香港，砸壞各式各樣被他們視為“死物”的公共設施、私人財產，同時摧毀香港的法治、秩序，現時其魔爪更已伸向對付“政治異己”，針對建制派議員去縱火焚燒議員辦事處，打破議辦裡的玻璃、電器。



到底情況有多嚴重？香港文匯報記者日前走訪了3個建制派的區議員辦事處。不少議員都指出，連日的暴力破壞行為，嚇怕街坊不敢像過往般上前支持，更遑論幫忙擺街站，就連有意參選的建制派，亦被家人“以死相逼”，威脅退選。



有街坊坦言對現時氣氛感到驚恐，已在擔心自己票投建制或會引起暴徒針對，但亦有街坊依然堅持，冀以自己的一票對黑衣魔說“不”。



這樣的情況，要參選人還是要選民去承受都不公平，不少建制議員都希望特區政府和選管會可以採取措施，確保區議會的換屆選舉，真的能在公平、公正及安全的情況下進行，讓選民能在免於恐懼、不受干擾的環境下，投下手中神聖的一票。■香港文匯報記者 郭家好



梁美芬 議辦付之一炬 暴行奪民自由



經民聯立法會議員梁美芬因多次譴責黑衣暴徒的暴行，勸他們回頭是岸而遭受針對，其辦事處在3個月內共受到4次破壞，當中有兩次是連續縱火，令議辦變成一片廢墟，留下陣陣難以消散的燒焦味。



梁美芬痛斥暴徒口中要求言論自由和民主，實際上在用暴力的方式去剝奪他人的言論自由。