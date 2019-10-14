中評社北京10月14日電／聯合軍演蓄勢待發



美軍歐洲司令部近期宣布，美軍計劃2020年春季在歐洲地區舉行大規模演習，並計劃在該框架內進行25年來向歐洲大陸最大規模調動。據美國駐歐洲陸軍司令部司令克里斯托弗·卡沃利透露，此次軍演代號為“捍衛者－2020”，參演兵力包括來自19個北約國家的3.7萬名官兵（其中有兩萬名美軍官兵），演習主要目的是提高北約國家軍隊的戰備水平，有效威懾潛在作戰對手。卡沃利指出，此次聯合軍演主要有以下三大特點：



一是大範圍跨域機動。以美軍為例，美陸軍官兵將首先從美國本土陸軍兵營機動至美國本土港口，再從美國本土港口機動至歐洲相關國家港口，最後再機動至德國、波蘭、格魯吉亞等地的多個“作戰區域”。與美軍此前在歐洲舉行的其他軍事演習相比，“捍衛者－2020”軍演力圖通過大規模、遠距離兵力調動，檢驗美軍的“戰略備戰水平”。



二是多國聯演聯動。除美軍外，此次參演的其他18個歐洲北約國家並不僅僅是“陪練”。一方面，相關國家將通過接納美國駐軍及裝備等方式，檢驗本國的作戰保障能力和戰爭動員潛力；另一方面，北約國家將在軍演期間穿插開展8至10場其他演習演訓活動，其中包括聯合戰力檢驗評估、國防動員演練、指揮所演習等，以進一步提升北約整體聯動能力和戰備水平。



三是抗強敵戰力展示。卡沃利指出，為對俄羅斯進行有效威懾，“捍衛者－2020”軍演將檢驗多種先進作戰能力。從目前“劇透”的情況看，美軍將演練遠距離精確火力打擊能力，組織旅以上單位開展實彈射擊訓練，驗證“多域戰”作戰概念。值得注意的是，美軍在演習期間還將啟用在部分歐洲北約國家預置的作戰裝備（如裝備“戰利品”主動防護系統的“艾布拉姆斯”主戰坦克等）。

