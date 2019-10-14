張建宗冀立會速處理積壓議案

香港正處於外憂內患，經濟下行風險比沙士和金融海嘯時更嚴峻（圖源：文匯報） 中評社香港10月14日電／指經濟下行差過沙士 施政報告致力解深層次社會問題



立法會本周三復會，行政長官林鄭月娥將在會上宣讀新一份施政報告。政務司司長張建宗昨日發表網誌指出，香港正處於外憂內患，經濟下行風險比沙士和金融海嘯時更嚴峻，施政報告將致力處理深層次的社會問題，並以改善民生為主軸，推動香港繼續向前。政府熱切希望立法會能夠順利展開工作，盡快處理大量積壓的項目，尤其與市民福祉息息相關的法案和撥款建議。



張建宗表示，檢視立法會上年度的工作概況，共通過17項政府提交法案，較前一個年度的27項為少。立法會仍在審議的15項條例草案中，涵蓋不少民生項目，故政府希望盡快處理，以便落實2019至2020年度財政預算案各項惠民措施，當中包括惠及逾200萬納稅人的稅務寬免，單是這建議的開支每年達200億元。



他又指，財務委員會在上年度通過690億元工程撥款，餘下約740億元與工程有關的撥款仍等待審批。財委會及工務小組委員會上年度均有多項未及處理的建議，與民生密切關連的工程項目就有葵湧醫院、威爾斯親王醫院等的擴建及重建計劃 （合共約98億元），以及T2主幹路及茶果嶺隧道建造工程 （約160億元） 等。



建造界擔憂工程撥款無期



他坦言，不少建造業界人士擔憂工程撥款無期，工程不足會令前線建築工人開工不足，直接影響生計。而香港正處於外憂內患，經濟下行風險比沙士和金融海嘯時更嚴峻，面對極大壓力，若立法會能盡早通過相關撥款，將有助建築工人保住飯碗。



他提到，政府於今年8月中宣佈的一系列“撐企業、保就業、解民困”措施，部分亦需待財委會批准撥款才可推出，包括為每個電力住宅用戶戶口提供2，000元的電費補貼 （涉及約56億元），惠及逾270萬個合資格住宅用戶；向領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼的人士，額外發放相當於一個月的津貼金額等。