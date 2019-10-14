日本因颱風海貝思死亡人數增至44人

中評社香港10月14日電／受今年第19號颱風“海貝思”帶來的暴雨影響，日本長野縣等受災嚴重，警察、消防人員和自衛隊14日在現場繼續救助災民，搜尋下落不明者。在岩手、宮城、福島、神奈川、靜岡五縣新確認共9人死亡。共同社最新統計數據為11縣共有44人死亡，14人下落不明。



共同社據國土地理院介紹，東日本鐵路公司（JR東日本）“長野新幹線車輛中心”周邊遭遇水淹的最大深度達到4.3米左右。各地停電和停水持續，或長期影響日常生活。



據國土交通省和總務省消防廳消息，颱風登陸和接近的12、13兩日，各地發生河流決堤，流域大範圍被淹，截至14日上午8點，住宅地板上方浸水的有1784棟，地板下方浸水的有1590棟。有些場所由於積水過深難以進入，災情全貌尚無法預測。



在千曲川決堤的長野市穗保，現已投入逾20輛水泵車加緊排水。



許多居民無法返家，消防廳截至14日上午的統計數據顯示，避難人數為17個都縣的約3.8萬人。利根川等部分河流仍維持高水位。關東及東北地區14日預計也會下雨，正在警惕次生災害。



交通正在逐步恢復，據JR東日本介紹，山形新幹線“翼”上下行列車已重啟運行。各地停電持續。許多地區由於淨水廠受災、水管破裂等導致仍然停水，恢復日常生活或需要一段時間。