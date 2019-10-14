黑衣黑手克魯茲無視暴力“發雞盲”

克魯茲睜著眼睛說瞎話，昧著良心搞破壞，公然來港作秀表演。（圖源：文匯報） 中評社香港10月14日電／特首辦：美政客涉港言論匪夷所思 外交部駐港公署促停幹港事



香港文匯報訊（記者 鄭治祖）美國政客一再為香港的黑衣暴力“運動”撐腰。美國國會共和黨參議員克魯茲前日到港，以一身黑衣對暴徒表達支持，並與一眾香港的煽暴派政客會面，並向傳媒發表抹黑香港警隊的言論。香港行政長官辦公室昨日批評指，對克魯茲表示未有見到示威者的暴力行為，實在匪夷所思。中國外交部駐港公署發言人昨日亦批評克魯茲“睜著眼睛說瞎話，昧著良心搞破壞”，並正告克魯茲之流︰“脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野！”



克魯茲前日訪港，穿著一身黑衣到處觀察所謂“示威”，聲言要與“抗爭者同行”。至於幾乎每日在香港社會上上演的暴徒暴行，克魯茲聲言“沒有見到”，反而稱“抗爭領袖”相信示威者中有“中國政府的特工，目的是將抗爭活動注入暴力”。不譴責暴徒暴行之餘，克魯茲更聲言警察“暴力鎮壓示威者”云云。此外，克魯茲亦與煽暴派會晤，包括“禍港四人幫”中的壹傳媒創辦人黎智英、前政務司司長陳方安生，公民黨立法會議員郭榮鏗、立法會資訊科技界議員莫乃光等。



就傳媒對克魯茲有關香港言論的查詢，行政長官辦公室發言人昨日回應表示，我們尊重外國政客發表言論的自由，但言論應以事實為基礎。對克魯茲表示未有見到示威者的暴力行為，實在匪夷所思。



發言人強調，面對持續升級的暴力行為，特區政府及警方有必要依法採取果斷措施應對。外國政客發表言論前應思考，若同樣情況出現在他們自己國家，他們會如何處理；而不應不負責任地肆意批評香港，甚至以不同方式表達對暴力行為的支持或認同。



發言人又指，行政長官原計劃於前日應對方要求與克魯茲會面，後因行政長官另有公務而取消。一如行政長官過去與眾多外賓會面，會面原定以閉門形式進行，雙方均不會公開引述會面內容，克魯茲之前對此安排不持異議。