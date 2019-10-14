政界責台辱港警　包庇潛逃暴徒

台灣“內政部”聲稱回應“香港『黑警』將攜家眷大舉『移民』台灣”的網上消息。fb圖片（圖源：文匯網） 中評社香港10月14日電／黑衣魔肆虐香港，同時一再有外部勢力一味抹黑香港警察。台灣“內政部”在社交網站發文，聲稱回應“香港『黑警』將攜家眷大舉『移民』台灣”的網上消息，揚言有犯罪行為、有危害台灣利益、公共安全、公共秩序，或從事恐怖活動等，台灣都不會許可其申請。多名政界人士昨日接受香港文匯報採訪時，對台方出言侮辱港方執法者予以強烈譴責，並強調若台灣真的會“將不法及犯罪阻絕於境外”，就不應包庇早前潛逃台灣的暴徒，將他們遣返回港接受法律審判。



台灣“內政部”昨日在facebook發文，聲稱“有網絡消息稱，香港『黑警』將攜家眷大舉『移民』台灣，並呼籲政府慎防”，又稱對於各類申請居留、定居案件，台灣方面都會“將不法及犯罪阻絕於境外”。



帖文又引用《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第二十二條，稱“如申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害台灣利益、公共安全、公共秩序，或從事恐怖活動之虞、參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報等情，『移民署』得不予許可其申請。”



盧瑞安：做法完全不合邏輯



港區全國人大代表盧瑞安批評，今次的暴亂風波，台灣蔡英文當局獲美國西方勢力撐腰，小動作多多，不斷在旁煽風點火，甚至接收從香港逃到台灣的暴徒，令暴徒有恃無恐，對香港進行恐怖主義式大肆破壞。



他直言，若台灣真的擔心有不法之徒潛入台灣，影響當地的治安，為何不立即遣返早前逃到台灣的香港暴徒，讓他們接受法律制裁，反而刻意包庇，直斥台灣蔡英文當局做法完全不合邏輯。

