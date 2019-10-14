蔡畢業證書是真的？9成公立大學校長不表態

潘文忠及政大校長郭明政（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月14日電（記者 倪鴻祥）蔡英文日前公布她在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文原稿及畢業證書，但外界仍有許多質疑。今天在“立法院”教育及文化委員會，中國國民黨“立委”陳學聖詢問出席的48位公立大學校長，是否認為蔡英文的博士畢業證書是真的？結果僅6位舉手認為蔡英文的畢業證書為真。有近9成校長不表態，包括蔡英文曾經任教的政治大學校長郭明政。



“立法院”教育及文化委員會今天審查公立大學校務基金，有48位校長出席。藍委陳學聖表示，為了釐清蔡英文畢業證書的真偽，“教育部”安排他在本周三下午前往政治大學察看，“但我擔心中計”，要不要去很為難。



陳學聖表示，政治大學雖然願意讓他一個人去看當年聘用蔡英文到政大任教的相關資料與論文影本，不准帶人、不准錄影、拍照，但有人提醒他，他一個人去，萬一有老花眼、看不清楚、又不能拍、不能碰、萬一那是一個“陷阱”，做了一個錯誤的背書要怎麼辦？



於是陳學聖問在場的48位公立大學校長，是否認為蔡英文的畢業證書是真的？結果僅6人舉手認為是真的，其他人則未表態。蔡曾經擔任政大副教授及教授，依規定申請到政大工作前必須繳納畢業證書。但是政大校長郭明政並未舉手，為蔡英文的畢業證書背書。



陳學聖問郭明政為何未舉手？郭明政表示，政大有700多位教師，學校對每人的個人資訊一視同仁，不會有差別待遇。政大確實保有蔡英文畢業證書的影本，他也仔細看過，但老師個人資訊不能公開，如果司法單位有請求，政大會依法提供。他沒有舉手，是因為還有很多事情在調查中。