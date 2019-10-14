我國建成首個志願軍烈士DNA數據庫

（圖源：科技日報） 中評社北京10月14日電／今年烈士紀念日前夕，退役軍人事務部在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行了中國人民志願軍烈士認親儀式。這是我國首次通過DNA技術手段確定無名志願軍烈士遺骸身份。記者13日獲悉，承擔此項任務的是軍事科學院軍事醫學研究院王升啟團隊。他們突破了從陳舊遺骸中提取嚴重降解微量DNA、複雜親緣關係身份鑒定等國際難題，首次建立了具有三種遺傳標記類型的志願軍烈士遺骸和親屬DNA數據庫，為認親比對提供了可靠的技術和數據支撐。



據介紹，DNA鑒定被認為是身份確認的“金標準”。在可用的所有樣本中，骨骼樣本DNA提取難度最大，戰爭環境下陳舊遺骸的DNA提取則是難中之難。在韓志願軍烈士遺骸，大多經歷過長時間的土埋日曬和微生物侵襲，成功提取出有效DNA是遺骸鑒定工作的最大挑戰之一。



王升啟研究員介紹，常規的提取技術耗時長、成本高且成功率很低，無法滿足後續DNA分析和鑒定要求。該團隊建立了一種快速高效的DNA提取新方法。應用該方法，大大提高了DNA檢測成功率。身份鑒定是團隊面臨的另一大挑戰。絕大多數志願軍烈士犧牲時都很年輕，沒有後代，犧牲時間距今已將近70年，父母和兄弟姐妹健在的極少，身份鑒定基本上是利用遠親DNA進行比對，這是又一國際性難題。團隊針對遠親這種複雜親緣關係鑒定進行深入研究，使用了新一代測序技術，建立了多類型、多位點的遺傳標記比對方法，為烈士身份鑒定奠定了充分的數據基礎。



據了解，軍事醫學研究院組建於1951年，成立之初就是以解決抗美援朝戰場衛勤保障難題為主要任務。截至目前，王升啟團隊已累計完成494具志願軍烈士遺骸DNA分析。



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