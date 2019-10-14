第六屆世界互聯網大會　烏鎮準備好了

（圖源：光明網） 中評社北京10月14日電／10月20－22日，備受矚目的主題為“智能互聯 開放合作一一攜手共建網絡空間命運共同體”的第六屆世界互聯網大會將在浙江烏鎮舉行。



還有一周，全球互聯網將進入“烏鎮時間”，大會籌備工作怎麼樣了？



浙江省委宣傳部副部長、省委網信辦主任、世界互聯網大會浙江承辦工作領導小組秘書處秘書長朱重烈介紹，本屆大會主辦方以歷屆大會為標杆，完善、優化各類工作方案，形成“1＋8＋X”的全覆蓋、全流程、整體工作方案體系。智慧化體驗項目，遠程駕駛無人車、毫米波人體安檢儀等60餘個智慧化項目將亮相大會。烏鎮還率先實現了5G商用全覆蓋。



在大會場館方面，今年的互聯網之光博覽會將啟用新展館——互聯網之光博覽中心，新展館以黑白兩色為主基調，與烏鎮傳統水鄉建築風格遙相呼應。新展館將採用人臉識別等多種智能技術數字化運用場館。



在大會新架構拓展方面，本屆大會創新設置“直通烏鎮”全球互聯網大賽，與大會正式內容板塊形成了“1＋3”的新架構。大會除了開幕式、主論壇等議程外，還將設置4大板塊，20場分論壇。



在大會新亮點方面，互聯網之光博覽會將提前2天，即10月18日開幕，展期延長5天，很多高精尖的互聯網新產品、新應用將在博覽會上登台亮相，並逐步進入尋常百姓家。“烏鎮咖薈”特色活動，選擇在農家茶社或搖櫓輕舟上進行，在輕鬆的環境中為互聯網企業打造交流互動的平台。



烏鎮已經準備好了，讓我們相約第六屆世界互聯網大會！（中青在線記者：王長宇）



（來源：中國青年報）