郭柯區域“立委”合作　蔡沁瑜：不要求全禮讓

中評社台北10月14日電／鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，在區域“立委”提名上，與台灣民眾黨的合作只要有95%就算正向，不會要求全部都要禮讓，不排除雙方會在同一選區都推出人選，但會有協調機制。



外傳台灣民眾黨不分區“立委”名單有意讓郭台銘列首位，且郭台銘日前宣布不角逐“總統”大選，自認對台北市長柯文哲有虧欠，因此主動對柯文哲提出，願意列在不分區“立委”名單第8位或第10位，幫民眾黨衝政黨票。



中央社報道，蔡沁瑜今天接受媒體訪問時表示，其實不分區名單跟區域“立委”比較起來，比較不急，目前都還在跟民眾黨協調，沒有確定名單，且郭台銘對於加入民眾黨成為不分區第一位，並不是人生規劃的劇本之一，且郭台銘現在無黨一身輕，目前都沒有這方面的考量。



蔡沁瑜指出，郭台銘也沒有主動提出列入民眾黨不分區的要求，要成為民眾黨不分區，按選舉罷免法規定，一定要成為民眾黨黨員，這對郭陣營來說是重要關卡，能否克服，是目前最主要的考量。



在區域“立委”名單部分，蔡沁瑜表示，雙方目前還處於溝通、協調、再溝通、再協調的合作模式，且只要有95%以上是可以合作就算正向，不會要求全部禮讓，所以不排除雙方可能會在同一選區都推出人選。



不過，蔡沁瑜指出，雙方在區域“立委”的合作，最後會有一個協調機制，時間點就以11月22日的登記日期為主，看最後由誰登記，至於協調機制，會再跟民眾黨溝通協調。



媒體詢問，蔡沁瑜跟另外一位幕僚郭昕宜是否也會參選“立委”，蔡沁瑜表示，她與郭昕宜都在等最後一聲令下才會出馬，但還需要做整體規劃考量，時間點也是押在登記日截止時，希望外界再多給一點時間。

