區議會選舉2019：工聯會62人出戰區選

工聯會宣布派62人出選區議會選舉，人數為歷屆之冠，當中34名為初次參選生力軍（圖源：大公報） 中評社香港10月14日電／區議會選舉將於11月24日舉行，工聯會昨日宣布，將派62人出選，人數為歷屆之冠，其中有34名為初次參選的年輕生力軍。工聯會吳秋北表示，近月香港暴亂頻仍，對社會及經濟帶來嚴重破壞，加上多個工聯會議員辦事處被破壞，地區工作開展困難。他形容，今次選舉面臨前所未有的嚴峻挑戰，選舉情況“極端不公平”，但強調仍有信心在選舉奪取佳績。



工聯會今年以“迎難而上，同心同行”為選舉口號，在62人選舉名單當中，男性46人，女性16人，共出選全港16個大選區（詳見表）。參選成員中，有四位立法會議員，分別為麥美娟、郭偉強、陸頌雄和何啟明。另外，現為離島逸東邨北區議員的鄧家彪將轉戰水泉澳選區，而逸東邨北選區將由鄧家彪得力助手劉展鵬接棒。



吳秋北表示，工聯會一向高舉愛國愛港、維護勞工權益旗幟，為工友及市民服務，因此決定派出多人參選，繼續把勞工階層和基層市民的聲音帶入議會，決心實踐“參政為勞工”的理念。



“毒牆”變泛暴派宣傳工具



對於香港暴力衝擊愈演愈烈，吳秋北承認選情嚴峻，又認為目前選舉情況“極端不公平”。工聯會副會長、立法會議員黃國健表示，選舉應在和平及公平情況下進行，惟目前香港情況完全偏離。他提到，14個議員辦事處近日受到25次破壞，參選人的人身安全及投票氣氛受到威脅。他強調，選舉應在和平、平靜氣氛下讓選民表達投票意願，要求政府盡快提出合理可行措施，保證參選人在安全情況下進行選舉活動，以及市民能安全表達政見。



黃國健又提到，有參選人在進行選舉宣傳期間受到滋擾、包圍及言語攻擊，在黑色恐怖籠罩下，很多義工均不敢協助，亦有擬參選人士最終因此打退堂鼓。他認為，在這氛圍下進行選舉，最終選舉結果並不公平，亦非反映真正民意。他又舉例指，現時各區均見所謂的“連儂牆”，變相為選舉宣傳。



被問到是否需要押後區選或取消，黃國健重申評估整體社會狀況是政府責任，他們的責任只是準備參選工作，重申政府應盡快制定措施，創造一個能夠確保整個選舉過程中市民可安心、安全表達政見的環境。



區議會選舉提名期即日起至10月17日結束，11月24日（星期日）進行投票。全港18區共452個選區，將各自選出一名區議員，即共選出452名區議員。



（來源：大公網）