人民網：粵港澳大灣區靠什麼引來“金鳳凰”

深圳前海深港青年夢工場。（圖源：新華網） 中評社北京10月14日電／大潮起珠江，弄潮正當時。這裡是唱響春天故事的地方，是改革開放的前沿陣地，是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。



“智者順時而謀”。2012年，習近平總書記在視察廣東時，立足全面和長遠，提出希望廣東聯手港澳打造更具綜合競爭力的世界級城市群，從全局高度為粵港澳大灣區發展擘畫出宏偉藍圖。



2019年2月，備受矚目的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）出爐，對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局等作出全面規劃。在以習近平同志為核心的黨中央關心指引下，一項項便利政策措施陸續出台，一個個大型基建項目相繼落成，一群群灣區追夢人蜂擁而至……珠江之畔，南海之濱，粵港澳大灣區建設熱潮澎湃而起。



“栽下梧桐樹，引來金鳳凰。”粵港澳大灣區靠什麼引來“金鳳凰”？解鎖以下三個“新技能”，也許能夠尋找到答案。



全方位開放新平台



跨過羅湖橋、趟過深圳河、穿過橫琴島……大灣區時代的“一日生活圈”故事每天都在生動上演。創業青年蔡汶羲，每天從香港住所到深圳前海上班，過著典型的雙城生活。2015年，畢業於香港城市大學計算機科學專業的蔡汶羲選擇來到與香港一河之隔的深圳創業，主要從事短視頻動畫製作業務。



蔡汶羲在學生時代就對軟件編程產生濃厚興趣，自學了相關知識。大學時期，她便開始創業開發電子商務平台，並將其出租給需要在網上開店的商家，成功賺取到人生“第一桶金”。



可惜的是，由於當時電子商務在支付、物流和購買習慣等方面缺乏足夠的基礎，且香港本土市場相對狹小，蔡汶羲在創業上未能實現較大突破，基本上一直處於“兼職”狀態。