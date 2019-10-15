中評現場：“立院”旁2020連署站冷清清

呂秀蓮等3名被連署人連署攤位齊聚“立法院”前。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月15日電（記者 洪德諭）2020大選參選連署最後截止日是11月2日，“立法院”大門口14日出現10個棚架，分別為呂秀蓮與彭百顯、藍信祺與胡宗偉以及梅峯丶張建富的連署點，總共8組被連署人就有3組在“立院”附近設攤。根據法令，每位民眾只能為一組參選人連署，重覆無效 ，形成另類互搶連署的狀況，但現場都頗為冷清。



欲成為2020候選人有兩種方式，第一為由民進黨、國民黨、時代力量或親民黨推薦，第二則為登記成為被連署人，需在11月2日前完成至少28萬384份連署書，並繳交新台幣1500萬保證金成為候選人。



在被連署人方面，2020總計有8組登記，第一組為黃多玉丶張幼薇，第二組為藍信祺丶胡宗偉，第三組為曾坤炳丶黃源誠，第四組為黃榮章、柯振榮，第五組為楊世光丶陳麗玲，第六組為呂秀蓮、彭百顯，第七組為王堯立、江丁威，第八組為梅峯丶張建富。



根據《“總統”“副總統”選舉連署及查核辦法》，同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上之連署，或重複連署同一組被連署人時，其連署均為無效。雖然群聚連署可以吸人氣並互相打氣，但法規規範也形成互搶連署份數的局面。

