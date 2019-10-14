鐘聲：推動中美關係沿著正確軌道向前發展

新一輪中美經貿高級別磋商（圖源：新華網） 中評社北京10月14日電／透過10月10日至11日在華盛頓舉行的新一輪中美經貿高級別磋商，能夠感觸當前中美經貿關係發展之脈。中美經貿磋商團隊在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。積極向好的信息說明，中美雙方共識的一面在上升，合作的意願更突出。



“保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。”習近平主席在致特朗普總統的口信中強調了中方主張，特朗普總統請劉鶴副總理轉達對習近平主席的感謝，並明確表示“美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好”。



處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。中美全面經濟對話中方牽頭人提出“三個有利於”主張，美方欣然贊同。世界在看，中美雙方能否為實現“三個有利於”而共同不懈努力。



中美經貿問題，是幾十年發展中隨著時間、空間變遷而積聚起來的，責任不能簡單化地歸結於中方，解決起來也不可能通過“強擰方式”一蹴而就。認清這個現實，才能真正找到解決問題的出發點。要知道，積跬步而至千里，積小流而成江海。現在，中美雙方同意分階段一步一步走，這是求同存異，以務實理性態度採取建設性行動的體現。



世界經濟正處於低位徘徊的困窘期，而中美經貿摩擦一年多來所外溢的不確定性已經成為罩在世界經濟上空的一片愁雲。畢竟，大國之間的任何嚴重戰略誤判，都可能使衝突和對抗成為“自我實現的預言”。國際社會普遍歡迎中美雙方相互溝通而不是相互設障，釋放善意而不是摩擦升級。這也就是為什麼，新一輪中美經貿高級別磋商傳遞的積極信息不僅提振了中美兩國市場情緒，而且令全球市場的多種指標都有向好反應。國際輿論評價稱：“這是朝著解決中美長達15個月的關稅戰邁出的最大一步，將為世界經濟提供喘息的機會，有望使金融市場平靜下來。”世人非常期待，美方這次公開表示的“我們非常接近（結束貿易戰）”的看法，能夠真正化為現實。



合作是兩國唯一正確選擇，共贏才能通向更好未來，中美雙方理應盡一切努力確保雙邊關係沿著正確軌道向前發展。當此之時，人們尤其感受到中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識的重要意義。“雙方同意，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係”“兩國元首達成共識，停止加征新的關稅，並指示兩國經濟團隊加緊磋商，朝著取消所有加征關稅的方向，達成互利雙贏的具體協議”“兩國元首同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國產品加征新的關稅”……一諾千金，中美雙方理當堅持相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展，不斷增進兩國和世界人民福祉。



（來源：人民日報）