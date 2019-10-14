國務院新聞辦發表《中國的糧食安全》白皮書

（圖源：網絡） 中評社北京10月14日電／國務院新聞辦14日發表《中國的糧食安全》白皮書。



白皮書約1.2萬字，分為前言、中國糧食安全成就、中國特色糧食安全之路、對外開放與國際合作、未來展望與政策主張、結束語等6部分。白皮書全面總結反映了我國糧食安全取得的歷史性成就，重點闡述了1996年特別是黨的十八大以來我國在保障糧食安全方面實施的一系列方針政策和舉措辦法，介紹了中國糧食對外開放和國際合作的原則立場，並提出了未來中國糧食問題的政策主張。



白皮書說，70年來，在中國共產黨領導下，經過艱苦奮鬥和不懈努力，中國在農業基礎十分薄弱、人民生活極端貧困的基礎上，依靠自己的力量實現了糧食基本自給，不僅成功解決了近14億人口的吃飯問題，而且居民生活質量和營養水平顯著提升，糧食安全取得了舉世矚目的巨大成就。



白皮書指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事，提出了“確保穀物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀，確立了以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰略，走出了一條中國特色糧食安全之路。



白皮書指出，中國堅持立足國內保障糧食基本自給的方針，實行最嚴格的耕地保護制度，實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，持續推進農業供給側改革和體制機制創新，糧食生產能力不斷增強，糧食流通現代化水平明顯提升，糧食供給結構不斷優化，糧食產業經濟穩步發展，更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系逐步建立，國家糧食安全保障更加有力，中國特色糧食安全之路越走越穩健、越走越寬廣。



白皮書說，確保糧食安全，中國與世界命運休戚與共。中國將繼續遵循開放包容、平等互利、合作共贏的原則，努力構建糧食對外開放新格局，與世界各國一道，加強合作，共同發展，為維護世界糧食安全作出不懈努力，為推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。



（來源：新華網）