中評社北京10月14日電／本週首個交易日，A股放量走高。上證綜指重返3000點整數位上方，與深證成指同步錄得逾1%的漲幅。至此，滬深股指已實現“五連漲”。



新華社報道，當日上證綜指以2993.96點高開，全天都在紅盤區域運行。早盤下探2989.81點後滬指開始穩步上行，輕鬆突破3000點整數位並摸高3026.38點。此後滬指漲幅略有收窄，尾盤收報3007.88點，較前一交易日漲34.22點，漲幅為1.15%。



深證成指走勢與滬指接近，收盤報9786.64點，漲120.06點，漲幅為1.24%。創業板指數表現相對較弱，漲0.75%至1679.38點。中小板指數收報6192.94點，漲幅達到1.45%。



伴隨股指上行，滬深兩市個股普漲，僅400餘只交易品種收跌。不計算ST個股，兩市70多只個股漲停。



科創板迎來新股N晶豐加盟，首日漲幅達到84.12%。其餘個股大部分上漲，不過漲幅都未超過10%。熱景生物等3只個股收跌，跌幅也都不足1%。



大部分行業板塊隨股指收漲。多元金融板塊表現搶眼，整體漲幅接近5%。傳媒教育、IT設備板塊漲幅也超過了3%。機場服務板塊表現不佳，跌逾2%。貴金屬、飼料、葡萄酒板塊小幅收跌。



滬深B指溫和收漲。上證B指漲0.74%至271.13點，深證B指漲0.63%至939.65點。



滬深兩市分別成交2212億元和3139億元，總量超過5300億元，較前一交易日明顯放大。