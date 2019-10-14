強手雲集：第七屆世界軍人運動會比賽前瞻

中評社北京10月14日電／離第七屆世界軍人運動會拉開戰幕越來越近了，從報名參賽的各國運動員名單來看，可謂是高手雲集，強手濟濟。相信聚集了世界一流體育健兒的本屆軍運會，一定會給大家奉獻一屆精彩可期的體育盛會。



傳統強隊 悉數到齊



在世界賽場上，俄羅斯、德國、法國、巴西等國，既是奧運會等世界頂級賽事的常客，也是世界軍人運動會的常客。



俄羅斯代表團曾在前六屆世界軍人運動會中，奪得了五次金牌總數第一名，此次派出了300多人的參賽陣容。在參賽運動員中，世界名將扎堆，既有在倫敦奧運會3米板跳水比賽中，從中國跳水“夢之隊”手中“搶”得一枚金牌的扎哈羅夫，也有在2016年里約奧運會上獲得男子花劍團體冠軍的薩芬和切列米西諾夫、女子花劍個人冠軍的德日格拉佐娃，以及剛剛在多哈田徑世界錦標賽奪得女子跳高冠軍的拉西茨克涅。



巴西代表團在世界軍人運動會上有著驕人的戰績，曾在第五屆世界軍人運動會上奪得金牌總數第一名；在上屆軍運會上，巴西代表團的金牌總數僅次於俄羅斯代表團，位居金牌榜第二位。這次派出了龐大的代表團，參賽人數僅次於中國代表團。在其參賽選手中，不乏2012年倫敦奧運會體操冠軍扎內蒂等。



法國代表團、德國代表團、美國代表團以及韓國代表團，都是參加世界軍人運動會的傳統強隊，在歷屆世界軍人運動會的比賽中都有不俗的比賽成績。在這些傳統強隊的參賽陣容中，帶有世界冠軍頭銜的選手不在少數。



高手雲集，棋逢對手。這是國際軍體理事會樂見的局面，也是東道主籌辦本屆軍運會以來的熱切期盼。我軍選手也期待著在與世界高手的較量中，提升自己的競技水平。

