2019中國國際數字經濟博覽會觀察　

中評社北京10月14日電／眼前的一面鏡子成為常伴身邊的“保健醫生”，“智能小僕人”按照主人指令靈活地掌管著客廳，水杯或化妝盒的曲面隨時可播放視頻，“聰明”的汽車行駛在“智能”的路上……



2019中國國際數字經濟博覽會於10月11日至13日在河北正定舉行，在這個國家級展會上，一大波正在照進現實的“黑科技”，給參展觀眾帶來了智能生活的新體驗。



健康：醫生天天見 隨時掌握身體情況



走進衛生間，在洗漱池一面鏡子前照一照，就能檢測出人體健康狀況的部分信息，通過更多指令，鏡子還能和人溝通如何更好管理健康。博覽會展館里，河北新奧集團帶來的一面“魔性”鏡子成為觀眾體驗的焦點。



“通過借助數字技術，結合中醫診斷大數據和現代醫學檢測方法，一面鏡子便被賦予了‘望聞問切’的功能。”新奧集團工作人員介紹，這面看似平常的鏡子里，嵌入了顯示屏、傳感器與操作系統，可監測、評估、干預、管理用戶健康。



瞄准健康產業“藍海”，眾多參展商在博覽會上推出了“數字醫療”“智慧康養”的新模式、新技術、新產品。如一家藥企展出了“智慧中藥房”，通過互聯網系統將患者、醫生和藥房連接起來，中藥房只需一個醫生，就能遠程給病人看病開藥。



中國科學院院士尹浩在博覽會期間舉行的相關論壇上說，在5G網絡的關鍵支撐下，遠程醫療還將實現遠程會診、遠程超聲、遠程手術、應急救援、遠程示教、遠程監護等諸多應用場景。



專家表示，5G、物聯網、大數據等技術的加速進步將給人們的醫療康養帶來革命性的變化，特別是5G時代的到來，讓“隨時隨地”掌握身體健康狀況並及時得到救護成為可能。