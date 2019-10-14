中評社北京10月14日電／多部門密集部署 棚改、醫養、托幼等成重點



著力補短板 新一批民生重大工程將啟



《經濟參考報》記者獲悉，針對住房、醫養、托幼等領域民生短板，有關部門正加緊籌劃，研究建設一批惠及面廣的民生重大工程，大規模專項行動將接續展開。地方上也在緊鑼密鼓部署民生重大工程建設計劃。專家表示，新一批民生重大工程建設，在解決民生痛點難點的同時，也將成為促消費和穩投資的重要動力。



近段時間，中央有關部門頻頻提及民生“補短板”。9月4日召開的國務院常務會議提出，要著眼補短板、惠民生、增後勁，進一步擴大有效投資。9月11日召開的國務院常務會議再次強調，要以民生需求為導向培育經濟新增長點，加大政府支持帶動社會力量投入，增加普惠優質的教育、醫療、養老、托幼等服務供給，尊重居民意願加大城鎮老舊小區改造力度，持續推進棚戶區改造，研究支持建設一批惠及面廣、補短板的民生重大工程。



記者了解到，新一批民生重大工程建設正在加快落實推進，多個相關部門也將陸續開啟大規模專項行動。



住房和城鄉建設部部長王蒙徽日前在新聞發布會上表示，將加快解決城鎮中低收入居民住房問題。要重點改造老城區內臟亂差的棚戶區和國有工礦區、林區、墾區的棚戶區，加大配套基礎設施建設，加快工程進度。增加租賃住房有效供應，著力解決新市民等群體的住房問題。鼓勵人口流入量大、房價較高的大中城市，結合本地實際發展共有產權住房。



此外，根據國家發展改革委發布的關於編報2020年教育現代化推進工程中央預算內投資計劃建議方案的通知，將重點儲備納入一批具有較強示範帶動作用、2020年能夠開工建設的家政、養老服務類產教融合實訓基地項目。國家發改委、教育部等6部門日前印發的《國家產教融合建設試點實施方案》也強調，支持產教融合重大項目建設。其中，家政、養老、托幼、健康等社會領域龍頭型企業，符合條件的優先納入建設培育範圍。