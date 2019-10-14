新華思客訪談：如何進一步推進中印互利共贏

印度新德里 印度門（圖片來源：東方IC） 中評社北京10月14日電／印度是世界四大文明古國之一，也是一個神秘而神奇的地方。多年來，中印間友好人文交流方興未艾，許多印度民眾來中國學習旅遊，而瑜伽、寶萊塢電影也成為中國年輕人的新時尚。



當前中印關係已超越雙邊，日益具有全球意義。如何進一步增進中印戰略互信？如何加強中印兩國在各領域的合作？中印“龍象共舞”如何才能攜手共創美好未來？中國現代國際關係研究院研究員馬加力在接受新華網思客專訪時表示，中印兩大經濟體互補性非常強，通過很好的溝通和合作，未來的發展前景值得期待。



思客：目前，中印兩國都致力於構建緊密的夥伴關係，如何增進中印之間的戰略互信？



馬加力：高層引領定向會起到導向性的作用，這是非常重要的一個因素。2018年4月，中印領導人武漢非正式會晤舉行。中印領導人第二次非正式會晤也剛剛在印度金奈結束。通過這樣的會晤，中印可以深入地、推心置腹地推進一些問題。從這個意義上講，雙方領導人把改善中印關係的方向定了，這種引導性的作用非常重要。



另外，中國跟印度在其他層面也會進行一些溝通。比如在政府機構、經貿文化等方面加強溝通與交流，這就有助於消除戰略疑慮建立信任。只有在這個前提下，中印在其他領域，特別是經濟貿易領域的溝通和合作才能順暢。中印兩大經濟體互補性非常強，通過很好的溝通和合作，未來的發展前景值得期待。



思客：中印建立信任和共識的同時，如何找到雙方的利益契合點？

