謝長廷：賀電當然是真的　日方說法也對

日本官方否認發出此賀電。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／台灣駐日本大阪經濟文化辦事處福岡分處日前鬧出“賀電烏龍”，駐日代表謝長廷今日重申，賀電當然是真的，但日方的說法也對，尊重其說法。不會公布是誰轉交的，以免被中國報復。



謝長廷還說，兩天後安倍晉三的母親安倍洋子、弟弟岸信夫、弟媳婦，都去參加駐日代表處在東京舉辦的酒會，岸信夫也說賀電是可靠的，“怎麼會說打臉，沒有啊。”



謝長廷上午赴“立法院”拜會“立法院長”蘇嘉全，同時也報告台日交流狀況。行程未公開，謝長廷會後受訪做以上表示。



福岡分處本月初在雙十酒會上，公布日本首相安倍晉三的賀電，安倍還以“中華民國”稱呼台灣。日本官房副長官岡田直樹隨後在記者會上，否認首相府曾發出此一賀電。



謝長廷回應，“賀電當然是真的”，“蘇院長的屏東辦公室，有朋友跟他要一張賀電，他給他了，然後他立法院辦公室說，我們沒有發這張，不矛盾嘛，我們沒有辦法替日本解釋啊！日本它這樣解釋，但是這樣回答也對，我們尊重日本的回答”。



謝長廷表示，這封賀電是地方有力人士透過管道拿到的，但如果公布是誰給的，恐怕會讓他被中國報復。所以即使被罵造假，謝長廷說“吞了”，堅持保護外交管道。

