韓國瑜參訪駁二特區　拉近與年輕人距離

支持者向韓國瑜要求拍照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假參選前夕，14日安排參觀海洋文化及流行音樂中心工程，又趕到鄰近的駁二藝術特區大義倉庫群參訪特色商店，重點都擺在與年輕族群息息相關的地點。



海洋文化及流行音樂中心工程是高雄市重要的建設之一，啟用後可帶動高雄市成為亞太流行音樂創作及表演中心，韓國瑜首先前往流行音樂中心工地聽取簡報，並且實地勘查大型室內表演廳施工場地。



韓國瑜受訪時表示，目前工程進度第一標超前4%，第二標超前11%，預計明年八月驗收完畢，新團隊上任後緊盯海洋流行中心工程，很多年輕朋友期待有一個娛樂中心，今年底第一場試營運大型活動，明年八月後已經排定一系列活動，一定能夠滿足喜歡流行音樂的朋友。



韓國瑜隨後立刻驅車前往同樣在鹽埕區的駁二藝術特區駐村藝術家，陸續參觀細酌牛飲啤酒餐酒館、有室內木造遊樂區的文創產業木育森林、另外也拜訪從事木工電鋸雕刻的駐村藝術家CORS。



韓國瑜也臨時在倉庫走道中安插文化局每月好書推薦的記者會，韓現場拿起作家余光中的《美麗島詩選》，並朗誦其中的《與海為鄰》這首新詩，並宣布本月也有余光中紀念系列活動。



韓國瑜在駁二大約停留30分鐘，過程中吸引不少民眾好奇跟隨，也有支持者向韓握手大喊加油，並趁機向韓索取簽名及合照。