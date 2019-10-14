守護社會平安促進公平正義

中評社北京10月14日電／中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨11日在陝西調研時強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，始終順應人民群眾呼聲期盼，履職盡責、擔當作為，更好地守護社會平安、促進公平正義，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。



開元廣場是西安市大型活動重要舉辦地，每逢節假日人流密集，國慶期間共接待遊客226萬人次。公安機關和有關部門密切協作配合，精心組織實施安保工作，確保了中外遊客人身財產安全。郭聲琨說，國慶假期，基層廣大黨員幹部和政法幹警堅守崗位、無私奉獻，用自己的“辛勤指數”提升群眾的“幸福指數”，讓廣大群眾在平安、祥和、歡樂的氛圍中共享新中國成立70周年的自豪喜悅。要認真總結重大安保任務成功經驗，轉化為常態長效機制，進一步提高社會治理水平，努力讓“世界上最有安全感的國家之一”這張“中國名片”更加閃亮。要堅持創新發展新時代“楓橋經驗”，不斷探索新形勢下組織群眾、發動群眾的機制，完善共建共治共享的社會治理制度，打造基層社會治理新亮點。



郭聲琨來到西安市新城區人民法院，考察政法領域全面深化改革落實情況。他強調，要深化司法責任制綜合配套改革，加強監督制約，規範司法權運行，真正把改革成效體現在提升公正司法水平上。要深入推進訴訟制度改革，善於運用科技創新成果，進一步提高辦案質量、效率和公信力，努力讓公平正義更快更好實現。



在西安市公安局掃黑辦，郭聲琨深入了解涉黑惡線索核查、大要案偵辦、中央督導反饋問題整改等情況。他指出，掃黑除惡進入深水區，既考驗耐力定力，也檢驗依法辦案能力。要扭住既定目標不放鬆，依法嚴懲黑惡勢力及其“保護傘”，促進社會生態和政治生態、經濟生態持續改善，讓人民群眾帶著滿滿的安全感邁入全面小康社會。要準確把握法律政策，嚴格依法辦案，確保把每一起案件都辦成經得起法律和歷史檢驗的鐵案。



（來源：人民日報）