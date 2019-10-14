泛綠分裂　柯P三重提名挑戰余天

余天今年3月才補選勝出，後來又參加黨內2020“立委”初選，初選對手李余典女兒將以台灣民眾黨挑戰余天。（取自余天臉書） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市第三選區（三重）“立委”提名現任“立委”余天參選，但同黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚宣布代表台灣民眾黨參選該區“立委”，綠營面臨分裂的局面。且有媒體報道“余天承諾“立委”補選勝選後，將轉為不分區“立委”，余天透過辦公室表示，此報道為子虛烏有、並非事實，特此聲明以正視聽。



新北市三重選區過去被認為是綠大於藍的選區，下屆“立委”除了尋求連任的余天，國民黨禮讓無黨籍新北市議員李翁月娥，時代力量則擬推派新北市黨部主委陳志明參選。



今年3月“立委”補選時，國民黨提名鄭世維，最終輸給余天5000多票。



對於綠營在三重選區將分裂，民進黨主席卓榮泰下午在公開行程受訪說“我們會再努力化解”。



余天發布新聞稿表示，去年年底縣市長選舉，做為民進黨一份子的他雖不是主角，僅僅只是拉抬候選人的輔選角色，但一路都沒有缺席，遺憾民進黨在那回選戰沒拿到漂亮的成績，但這也不影響他對民進黨的支持，因此緊接而來的三重“立委”補選，黨在第一時間的確有找他談參選意願，那時他只說了“給年輕人機會，希望黨能找出最適合的人選”，“沒多久黨經過評估後最後還是徵召我”，原因是他們綜合評估後，覺得這麼短的時間還是希望他上場，這一仗他用“勇敢承擔”打贏勝選。



余天說，補選完一個禮拜後，三重隨即又被宣布需要初選，對他來說，是一個剛得到5萬6888票選民支持的“立委”，於情於理他都需要對三重盡最大的責任，因此初選不能，也無法逃避。



他強調，自己循著民進黨的選舉規則按部就班，也與初選對手李余典進行了一場君子之爭，因此對於特定媒體指稱他承諾轉作不分區一事，真讓人匪夷所思，畢竟民進黨一直以來都有一定的民主機制，豈是可以憑個人意志私相收受任何位置。



余天表示，李余典一直是他很尊敬的同志，相信2020這場選戰身為民進黨員的我們都會有共識，一定要守護好台灣的民主，願愛護台灣的大家都能以團結勝選為考量，“咱攏坐著同隻船”在他這次的選舉也不會只是個口號，而是2020台灣要贏最重要的前提。