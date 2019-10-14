美防長曝特朗普下令從敘利亞撤走剩餘兵力

（圖源：環球網） 中評社北京10月14日電／“變一變，不捲入土耳其邊界的激烈戰鬥特別明智。”土耳其在土敘邊境對庫爾德武裝發動軍事行動之際，此前曾多次強調“不會拋棄庫爾德人”的特朗普13日發布這樣一條推特。據“今日俄羅斯”（RT）13日報道，美國國防部長馬克·埃斯珀當天透露，特朗普已經下令從敘利亞北部緊急撤出剩餘美軍。



RT表示，埃斯珀當天在哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面對國家》（Face the Nation）節目中透露，特朗普12日稍晚時候下令“撤離”在敘利亞北部剩餘的1000名美軍。



對此，馬克·埃斯珀解釋說，這是因為這些美國士兵現在被困在了不斷進攻的土耳其軍隊和庫爾德武裝之間。隨後他補充稱，特朗普做出這一決定後還敦促說，撤離行動應“盡可能安全和迅速”地進行。RT提醒說，庫爾德武裝是美國打擊極端組織“伊斯蘭國”（IS）的主要盟友。



同樣是當地時間13日，特朗普在推特上寫道，“變一變，不捲入土耳其邊界的激烈戰鬥特別明智。那些把我們錯誤帶入中東各種戰爭的人現在還在推動攛掇我們去戰鬥。他們不知道自己的決定有多糟糕。為什麼他們不乾脆宣戰呢？你們還記得兩年前，伊拉克準備在敘利亞的另外一些地方和庫爾德人動手嗎？好多人當時希望我們與庫爾德人聯手對付那個我們剛剛為之戰鬥過的伊拉克。我說，不行。後來庫爾德人不打了，還撤走了兩次。現在，同樣的事情正在土耳其上演……庫爾德人和土耳其之間的仗打了許多年。土耳其認為庫爾德工人黨是最可惡的恐怖分子。也許還有別的勢力想進來挑邊站，打一仗。那就讓他們來吧！我們會密切關注局勢。這沒完沒了的戰爭！”

