蔡政府追產　婦聯會擬轉型政黨拚生存

婦聯會主委雷倩。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）據“政黨法”規定，政治團體須於今年12月6日前申請轉型為政黨，否則將面臨解散。蔣宋美齡1950年所創立的婦聯會16日下午將召開會員大會，決定是否轉型為政黨。婦聯會主委雷倩今日表示，婦聯會面對民進黨和黨產會的嚴厲打壓，現在最重要的就是要求生存和求發展，這是婦聯會全體同仁和會員們的共同目標。



對此，不當黨產處理委員會副主任委員施錦芳14日天表示，尊重婦聯會的家務事，但無論結果為何，並不會影響黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織及387億不當黨產的處分效力。不過，目前雙方仍在為此進行行政訴訟中，仍有待司法判決。



黨產會於今年3月16日決議認定婦聯會的財產中，除了“保管委員會經費”的新台幣2億4000萬元可以自行動用外，其餘包括381億元的現金存款及股票、公告現值不動產約6億元，名下共有387億元為不當取得的財產，應移轉為公有。



媒體報道，婦聯會前主委辜嚴倬雲已自美歸台，“鷹派是否擁辜嚴自重，讓婦聯會嚴陣以待。”



由於“行政院”不當黨產處理委員會去年認定婦聯會是國民黨的附隨組織，其名下新台幣388億元的財產需移轉政府，但婦聯會不服該處分，向行政法院聲請停止執行，雙方正在打行政訴訟官司中。



婦聯會去年1月31日舉行會員代表大會，前國民黨“立委”潘維剛等“鷹派勢力”反對簽署行政契約，最後投票結果以31票“反對”戰勝28票“贊成”，讓現任主委雷倩“同意簽署行政契約”主張被推翻，但撤換雷倩的提案並沒有通過，報道指出，鷹派勢力一直在等待時機捲土重來。



但辜嚴倬雲今日授權律師嵇珮晶在各大報刊登廣告，聲明“因年事已高，健康狀況不佳，且已缷任婦女聯合會主委，早已不再參與婦聯會事務。”



對此，雷倩表示，辜嚴倬雲長期主導婦聯會的業務，對於婦聯會的歷史發展與運作情形最清楚，她的聲明表達了明確立場，相信是經過深思熟慮後的決定。



雷倩強調，婦聯會面對民進黨和黨產會的嚴厲打壓，現在最重要的就是要求生存和求發展，這是婦聯會全體同仁和會員們的共同目標，我們將克盡全力，不懼不餒，延續婦聯會的服務精神和公益使命。



婦聯會表示，16日下午2至5點，將在林森南路的婦聯會址舉行會員代表大會，不對外開放採訪，會後將公布開會結果。