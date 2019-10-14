吳敦義不接韓競選主委留給郭？呂玉玲這樣說

藍委呂玉玲。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月14日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨主席吳敦義沒有擔任國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的競選總部主委，國民黨“立委”呂玉玲接受中評社訪問表示，可以理解主席的用心，是要把位子空出來，爭取更多合作空間的人進來。被問到是否留給鴻海創辦人郭台銘？呂玉玲笑說“說不定喔！”吳主席會跟大家說明清楚。



吳敦義今天出席全球華人牧師藝術節活動時，大談如果接任韓國瑜競選總部主委，就要專心為大選。日前已指派副主席曾永權擔任競選總幹事，曾的職位可以調動全黨幹部和資源，因此不需要他再重疊了，吳敦義說，他可以接任名譽主委。



對於吳敦義不接韓競選主委職務，被聯想是否不願背負競選勝敗責任？呂玉玲14日下午出席桃園市府主辦龍潭區市政說明會，會後接受中評社訪問，提出她的想法。



呂玉玲說，吳敦義不接競選主委，目的是把位子空出來，希望爭取更多合作空間的人進來。被問到是否把競選主委留給郭台銘？“說不定”，主席會跟大家說明白。



她分析，郭台銘在雙十慶典對國民黨講勉勵的話，可以看出來，對國民黨還是存有希望。



被問到，郭台銘不是爭取跟台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作，力攻“國會”席次？不是也威脅國民黨？



呂玉玲認為，國民黨跟郭台銘還是可以溝通協調，在還沒有登記之前，還是可以整合。



她也認為，國民黨跟親民黨主席宋楚瑜也是一樣，基於對於國家未來安定，可以請宋支持國民黨，宋未必第五度參選，國親還是有合作機會，在沒有登記前，都是未定之數。



前“立法院長”王金平日前在全台相繼成立金平之友會，南桃園金平之友會成立，呂玉玲也到場致意。被問到王的動向？呂玉玲直言“王很愛護國民黨”。



被問到韓國瑜即將請假跑選舉行程，呂玉玲認為，一定可以體察民情、苦民所苦、將心比心，在傾聽基層民意同時，可以彙整政策成為他的白皮書。



至於韓國瑜邀蔡英文進行兩岸政策辯論，結果遭蔡婉拒，呂玉玲說，韓蔡本來就該早點公開辯論，把國家政策講得更清楚，屆時要往哪裡走，大家都清楚，才能安定民心。



呂玉玲認為，韓國瑜不會怕辯論，過去被譏笑“草包”，但是韓的競選團隊都是“部長”級幕僚，一定會準備好，有信心未來執政，帶領走上康莊大道。



被問到副手麼時候出現？你認識嗎？



“我認識！”呂玉玲豪爽說，“（韓副手）你也認識”，她解釋，也不用驚訝懷疑，因為韓國瑜的副手，都是檯面上的政治人物。