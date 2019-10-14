敘政府與庫爾德武裝協議：共同抵抗土耳其

BBC報道截圖（圖源：環球網） 中評社北京10月14日電／連日轟炸讓土耳其對敘利亞北部庫爾德武裝發起的軍事打擊成為國際輿論場上的焦點。戰場瞬息萬變，據英國廣播公司（BBC）14日報道，敘利亞庫爾德武裝13日宣布，敘利亞政府已經和他們達成協議，同意向土敘邊境派遣軍隊，共同抵抗土耳其入侵。同一天，美國國防部長埃斯珀透露，特朗普已經下令從敘利亞北部緊急撤出剩餘美軍。



BBC稱，敘利亞庫爾德武裝表示，作為協議的一部分，敘利亞軍隊將沿整條土敘邊境部署，並在一份聲明中稱，部署將有助於敘利亞民主軍（SDF）反擊此次侵略，並解放土耳其軍隊和雇傭軍占領的區域。另外聲明還說，此舉“為解放被土耳其軍隊占領的其他敘利亞城市，如阿夫林，鋪平了道路”。BBC援引敘利亞媒體早些時候報道稱，政府軍已部署到北部地區。



據BBC分析，該協議標誌著庫爾德武裝聯盟的重大轉變。



報道稱，目前還不清楚敘利亞政府的承諾。然而，敘利亞庫爾德軍事領導人馬茲盧姆•科巴尼•阿卜迪將軍在《外交政策》雜誌的一篇文章中承認，與阿薩德政府及其俄羅斯盟友“將會有痛苦的妥協”。他寫道：“我們不相信他們的承諾。老實說，很難知道該相信誰。但如果我們必須在妥協和我們人民的種族滅絕之間做出選擇，我們肯定會為我們的人民選擇生命。”



當地時間9日，土耳其武裝部隊在土敘邊境對敘利亞北部的庫爾德工人黨等武裝發動軍事行動。



值得注意的是，此前不久，白宮6日宣布從敘利亞撤軍並表示美國對土耳其即將進入敘北部展開的軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。儘管特朗普隨後一再強調“不會拋棄庫爾德人”，但美國政界還是傳出特朗普為土耳其打擊敘利亞庫爾德武裝“開綠燈”的聲音，更有民主黨人炮轟這位美國總統可恥地背叛了敘利亞庫爾德盟友，親手將他們送入了土耳其的屠刀之下。



而據“今日俄羅斯”（RT）13日報道，美國國防部長馬克•埃斯珀當天透露，特朗普已經下令從敘利亞北部緊急撤出剩餘美軍。



（來源：環球網）