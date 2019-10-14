澳門研究將建證券市場

中評社北京10月14日電／澳門金融管理局13日宣布，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出的“研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場”，該局已委托國際顧問公司開展可行性研究，目前相關研究工作正有序進行。澳門金融管理局通過網站發表聲明稱，可行性研究將以“發揮澳門所長、服務國家所需”的原則，並根據國家對大灣區的戰略部署作整體性考慮。



路透社分析稱，澳門作為全球最大博彩業樞紐面臨經濟結構單一的挑戰，因此發展證券市場是推動收入多樣化的重要舉措。繼今年初大灣區規劃出台後，澳門開始發展金融租賃、財富管理和人民幣清算等業務。去年澳門金融管理局批准成立中華（澳門）金融資產交易股份有限公司，成為當地首家提供債券登記、托管、交易及結算等業務的金融機構，填補了當地金融市場的空白。有分析指出，未來大灣區內將出現港交所、深交所及澳門證交所三大證券交易所，但三家將相互配合，不會出現惡性競爭。



英大證券研究所所長李大霄在接受《環球時報》記者採訪時表示，在澳門設立證券交易所是其金融領域的大突破，但是澳門發展離岸人民幣交易將主要是對香港的補充。武漢科技大學金融證券研究所所長董登新則對《環球時報》記者稱，在澳門掛牌貨幣期貨、期權交易將主要以人民幣為載體，可能會將香港擁擠的金融服務業務分擔出一部分。而設立澳門證券交易所和廣州期貨交易所是粵港澳大灣區金融一體化的步驟之一。與香港相比，澳門產業結構相對單一，需要在發展粵港澳灣區過程中發現新的抓手。



（來源：環球時報）