中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明

中評社北京10月14日電／（二〇一九年十月十三日 加德滿都）



應尼泊爾總統比迪亞·德維·班達裡邀請，中華人民共和國主席習近平於2019年10月12日至13日對尼泊爾進行國事訪問。



訪問期間，習近平主席會見班達裡總統，同尼泊爾總理奧利舉行會談，並出席班達裡總統舉行的歡迎宴會。兩國領導人在真誠友好的氣氛中，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。



一、雙方滿意地指出，1955年建交以來，無論國際形勢如何變化，中尼關係始終持續、穩定、健康發展，堪稱不同大小國家之間和平共處的典範。雙方一致認為，平等相待、和睦相處、世代友好、全面合作是兩國關係主要特點。



當前，兩國以共建“一帶一路”為契機，全面深化各領域互利合作，攜手邁向共同繁榮，積極致力於本地區和平、穩定與發展，兩國關係進入新階段。雙方決定，在和平共處五項原則、《聯合國憲章》及睦鄰友好原則基礎上，將“中尼世代友好的全面合作夥伴關係”提升為“中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係”。



二、雙方同意，相互尊重獨立、主權和領土完整，相互尊重彼此關切和核心利益，堅持睦鄰友好，深化全面雙贏合作，實現互利互惠，共謀穩定和發展。



尼方重申堅定奉行一個中國政策，台灣是中國領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，決不允許利用尼泊爾領土從事任何反華分裂活動。中方將繼續堅定支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整，堅定支持和尊重尼方自主選擇符合本國國情的社會制度和發展道路。



三、中方祝賀尼泊爾完成歷史性的、具有劃時代意義的政治轉型，經濟社會取得快速發展，相信尼泊爾人民將團結一心，朝著“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的美好願景不斷邁進，實現政治穩定、社會和諧、經濟快速發展。中方表示願繼續同尼方開展治國理政經驗方面的互動。