韓民調落後　朱立倫：選戰不能單靠同溫層

朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／針對國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調落後，國民黨前新北市長朱立倫今天表示，明年大選絕對不能單靠同溫層，要擴大支持群眾，爭取朋友，不理性支持者不斷攻擊自己的朋友，只會縮小國韓國瑜的支持圈。



2020大選將近，韓國瑜民調持續落後民進黨蔡英文。朱立倫下午受訪表示，這場選戰絕對不能單靠同溫層，一定要擴大各層面的支持群眾，不要再內鬨、自我犯錯、自己人打自己人，要擴大支持，爭取朋友。



朱立倫指出，過去這段時間看到部分不理性的支持者，或是假韓粉不斷攻擊自己的朋友，這些都只會縮小韓國瑜的支持圈，影響爭取支持的成果。



韓國瑜即將請假，全台跑透透、全力衝刺選舉，卻引發不少選民質疑及民進黨的攻擊。對此，朱立倫說，這是一個選擇，若他全力拚市政，選舉就很難兼顧，若要全力拚選舉，就必須要請假，但他相信韓國瑜會做好完善的安排，在高雄三位副市長以及市府團隊的努力之下，市政一定可以穩定。



對於吳敦義行程繁忙不願接任韓國瑜競選主委，至於要推薦誰擔任主委？朱立倫表示，這都要尊重韓國瑜，最重要如果能夠把各方力量，包含黨的力量，以及各界支持國民黨的力量都能夠整合在一起是最重要的，韓國瑜一定要做全方位的考量。



媒體追問，有國民黨“立委”參選人希望郭台銘幫忙站台。朱立倫指出，郭台銘雖然不是同志，但也是朋友，如果郭台銘願意站台，都要表示歡迎才對。



