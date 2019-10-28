台北市第七選區　兩美女刺客圍堵藍老將

蔡宜芳。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）台北市第七選區（信義、南松山）“立委”選舉，由中國國民黨連任四屆的“立委”費鴻泰迎戰綠白兩大美女刺客，包括民進黨連任四屆的台北市議員許淑華，及代表台灣民眾黨參選的蔡宜芳，年齡、顏值都是綠白的優勢。



不過，現年65歲的費鴻泰也不是省油的燈，費是在地服務十多年的藍營政治人物，選民認識度較高。從傳統選民結構分析，藍大於綠，費的選情相對穩定；但身為挑戰者的許淑華同樣也是在地服務多年，加上藍綠傳統選民降低、中間選民增多，並非沒有勝選的機會。



值得注意的是民眾黨主席、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都與蔡宜芳合拍定裝照力挺，也讓蔡的聲量、能見度短時間內攀升，儘管費的選情相對穩定，仍面臨許淑華、蔡宜芳等具有實力的挑戰者，讓經濟、知識選民佔多數的台北市第七選區增添變數。



“立法委員”台北市第七選區（信義、南松山）2016年選舉人數有248887人，投票數168289人，在太陽花學運浪潮下，費鴻泰當年仍以45.05%的得票險勝民進黨禮讓的無黨籍楊實秋（得票率42.28%）；2018台北市議員七選區的範圍除信義、南松山、北松山，在總得票率上，藍營獲48%、綠營獲28%，無黨或其他政黨則有19%，其中國民黨台北市議員王鴻薇以11.43%的得票率，第一高票當選市議員。



台北市第七選區（以下簡稱松信區）的選民結構上，許淑華接受中評社訪問時分析，松信區現在移入的人口並不多，年長者選民大概佔比六成，40至69歲的人口佔約55%，不過松信區即便年長者佔多數，但多是中產階級以上的選民結構較多。



許淑華說，松信區藍綠選民比例約藍六綠四，但松信屬於都會區，知識、經濟選民較多，雖然過去有些眷村，但東村、西村等眷村也都被打散了，近年來中間選民增加很多，本來可能是淺藍或淺綠的選民，已不再只看政黨，投票時多看個人、政見，往中間靠攏。



蔡宜芳也認為，松信區很多辦公大樓，是台北金融企業中心，她認為選民多偏向理性，且郭董的支持者也蠻多的，也就是經濟藍、知識藍，未來她會突顯自己走中間路線、內政治理的形象爭取支持。



曾與費鴻泰共同在黨內競爭初選的台北市議員王鴻薇也指出，松信區注重經濟、高知識的選民確實比較多，雖然選區的傳統結構藍大於綠，但“經過柯文哲從2014年來的幾次選舉洗牌過，藍綠比究竟多少很難說”，費鴻泰在傳統選民結構、服務多年的情況下，判斷費的選情應該相對穩定。

