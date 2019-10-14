府發聲明轟陳學聖　要求大學校長表態論文門

對於陳學聖在“立法院”要求大學校長對於蔡英文博士學位表態，府方下午聲明批評陳學聖羞辱“立委”職權。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）對於蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士論文及畢業證書爭議，今天在“立法院”教育及文化委員會中，48位公立大學校長中，僅6位舉手認為蔡英文的畢業證書為真，其他則不表態。“總統府”下午發聲明表示，蔡的論文真實性已經經過LSE的證實，“總統府”也多次清楚說明了。這件事唯一值得問的學校，就是LSE，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀，也批陳學聖在羞辱自己的“立委”職權。



“立法院”教育及文化委員會今天審查公立大學校務基金，有48位校長出席。國民黨“立委”陳學聖在會中詢問在場的48位公立大學校長，是否認為蔡英文的畢業證書是真的？結果僅6人舉手認為是真的，其他人則未表態。



“總統府”下午發聲明指出，有關國民黨“立委”要求國立大學校長就“總統”論文表態一事，蔡英文的論文真實性，已經經過LSE的證實，“總統府”也多次清楚說明了。這件事唯一值得問的學校，就是LSE，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀。



府表示，國民黨公然在“立法院”，於審查國立大學校務基金時，拿一個假新聞，要大學校長做政治表態，這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖在羞辱自己的“立委”職權。

