無盟劉熒隆：韓國瑜請假拚大選無可厚非

劉熒隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月15日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜即將請假跑大選，無黨團結聯盟、桃園市議員劉熒隆接受中評社訪問表示，只要韓指派的代理人可以把高雄市政顧好，請假拼大選無可厚非，甚至證明韓懂得識人與用人，適合當“國家”領導人，但是高雄市政若不幸惡化，責任歸咎還是在韓身上，他說，台灣選舉向來同情落後的人，或許最後選情緊繃，就會順從顏色歸隊，比較有利於韓國瑜。



劉熒隆，文化大學造園及景觀學系，曾任“立委”呂玉玲助理、龍潭龍元宮管委會委員，國民黨19全黨代表，這次以無盟參選並當選桃園市議員，色彩還是偏藍。



韓國瑜預計在本週市政會議結束後，16日正式請假投入選戰，韓競選辦公室證實，韓國瑜要展開全台“產業學習與傾聽土地之旅”。



無盟的劉熒隆認為，不論台北市長、高雄市長，只要縣市首長你的團隊，你的代理主管，可以把市政落實，請假無可厚非，但是最基本管理能力都沒有，好比副市長如果不能指揮，足以證明當“國家”領導人也不適合，憑什麼出來選2020？如果懂得用人的話，替國民黨拿回政權，這些問題都不存在，證明懂得識人與用人。



被問到，韓國瑜民調落後給蔡英文，如果請假拼大選，可以縮短落後差距？



“其實是個問號！”劉熒隆坦言，現在所有媒體公佈民調，韓真的落後蔡英文，當然執政有執政優勢，不過選舉還是講究外在形象，再加上社會輿論與社會氛圍對韓不利，開始請假跑選舉，就要面對責難，好不容易當上高雄市長，但是高雄市政還沒有任何具體表現，就急著跑去搶大位，當然為人詬病。



他分析，如果代理人可以把市政顧好，把事情處理好的話，韓國瑜請假無可厚非，如果高雄市政因他的請假，造成市政停滯甚至惡化，追究原因是回到韓身上，代價還是韓自己承受，當然蔡英文也被指責，經常利用“總統”身份跑選舉行程，所以說，社會看待藍綠標準是不盡相同。



劉熒隆說，高雄市政不見得韓留高雄變得更好，但是韓團隊讓市政順利運行，讓韓無後顧之憂，韓請假無可厚非。



被問到，選舉剩下不到三個月，有沒有哪種因素會影響藍綠選情變化？



劉熒隆認為，選舉還沒有到最後緊繃階段，選情會有變化，對於民調落後的人還是有利，台灣選舉向來同情落後的人，選民最後就會順從顏色歸隊，比較有利於韓國瑜。