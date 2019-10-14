東京灣沉沒貨輪中國籍船員6人遇難

中評社北京10月14日電／中國駐日本大使館14日說，12日在東京灣沉沒的巴拿馬籍貨輪上6名中國籍船員確認遇難。另據日本共同社報道，截至14日，強颱風“海貝思”在日本已導致48人死亡、16人失蹤。



新華社報道，中國駐日本大使館領保部門負責人詹孔朝14日告訴記者，已確認當天新發現的巴拿馬籍貨輪兩名遇難者中有一人為早先失蹤的中國籍船員，至此，該艘貨輪上的7名中國籍船員中，6人確認遇難，另一人獲救。領保工作人員當天已抵達事發現場，並探望了獲救船員。



他還介紹說，駐日使館通過在日本各地誌願者了解到，此次颱風給在長野縣、新潟縣、宮城縣和靜岡縣生活工作的在日中國公民造成了一定財產損失，但截至目前沒有收到人員傷亡報告。



另據日本共同社報道，“海貝思”帶來的暴風雨天氣導致日本大範圍地區發生洪水、山體滑坡等災害，造成的傷亡人數持續上升。日本警方、消防部門和自衛隊仍在繼續營救被困人員，搜尋失蹤者下落。



據日本國土交通省和總務省介紹，12日至13日，日本各地有20多條河流決堤，流域大範圍被淹。截至14日上午，浸水房屋合計3300多棟，一些房屋由於積水太深目前無法查看，受災整體情況一時難以掌握。日方目前動用20多輛抽水車在受災最嚴重的日本長野縣穂保地區進行緊急排水作業。



據日本消防廳統計，截至14日上午，仍無法返回家園的避難者人數近4萬人。流經群馬縣、埼玉縣、茨城縣、千葉縣的利根川水位依然很高，日本關東地區和東北地區14日的降雨天氣還有可能給當地居民帶來二次災害。



儘管目前日本公共交通運行陸續恢復正常，但各地停電和斷水狀況依然持續，預計距受災地區生活設施完全恢復還有一段時日。