前藍委劉盛良：柯已經過時了“立委”拿沒幾席

前“國策顧問”、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月15日電（記者 倪鴻祥）2020“立委”選情攸關各政黨實力消長，中國國民黨前立委劉盛良14日下午接受中評社訪問時表示，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲人氣已經過時，民眾黨在區域“立委”選舉方面可能當選2、3個，搞不好1個都沒有。不分區政黨票方面，民眾黨大概會到5％門檻，取得2或3席，但也可能到不了門檻，親民黨狀況也不樂觀，至於其他小黨機會更小。



至於國民黨與民進黨的“立委”選情，劉盛良表示，大體而言，79席區域及原住民在藍綠對決下，藍營有機會勝多敗少；政黨票方面，恐怕也會是國民黨贏面稍多，34席不分區席次之中，有希望贏回13至15席。



劉盛良，80歲，客家大老，出身營造業，其不動產多集中在台北市文山區與新店一帶，曾任3屆台北縣議員、5屆國民黨“立委”，“國策顧問”，現任公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長暨中華海峽兩岸客家文經交流協會理事長。他的女婿是國民黨“立委”江啟臣，兒子劉哲彰是現任新北市議員。



江啟臣目前也是熱門的副手人選。對於女婿江啟臣投入台中“立委”選舉爭取連任，劉盛良說，反正選舉就是往前走，促成藍營地方團結支持，繼續努力就對了，目標就是當選。



劉盛良評估“立委”選情認為，從大方向來看最後會回歸藍綠對決的情勢，因為4年前的選情和現在情況完全不同，4年前國民黨的選情一遍混沌，大家都認不清楚，這3年多來蔡英文執政，大家都看得很清楚了。



他認為，區域“立委”選舉方面，柯文哲領導的台灣民眾黨推出的人選，看起來好像沒什麼作用，了不起2、3個當選，但搞不好1個都沒有。



他指出，不分區政黨票方面，柯的氣勢已經回歸平常，人氣可說是過時了，所以政黨票方面，大概會到5％門檻，取得2或3席，但也可能到不了5％門檻。



對於親民黨的區域“立委”及不分區“立委”選情，劉盛良認為，即使親民黨主席宋楚瑜投入大選領軍，橘營在區域方面可能全軍覆沒，不分區有可能一樣是0，但也有可能剛過5％門檻；時代力量、其他小黨更不用說，區域或不分區的當選機會都更小。



針對親民黨不分區“立委”陳怡潔可能掛無黨籍參選台北市“立委”，劉盛良說，問題是現在情勢不像4年前了。



他表示，會如此看壞民眾黨、親民黨及小黨的原因，是因為基於三個原因，一，救“中華民國”訴求會發酵；二，是兩岸關係和平發展；三，救台灣的經濟。



他強調，現在選民會判斷，投給你到底能不能為國家做什麼事，會不會勝利，如果投給柯文哲等於廢票，就會投藍救“中華民國”救“青天白滿地紅”的“國旗”，而且兩岸關係一定和平發展；兩岸關係好，台灣的經濟才好，觀光產業、各種產業才會欣欣向榮。



他說，如果兩岸關係不好，可以看現在觀光一天才幾千人，以前一天都十萬人以上，現在這種消費能力，造成多少飯店沒落、無法生存要賣掉，所以不要小看兩岸關係，蔡英文要搞“台獨”，也無法叫“台灣共和國”，不敢獨又叫不出來，又在“國慶日”喊“中華民國台灣”，明明喊“中華民國國慶”就好了，“中華民國”又不是台灣，所以這些因素下，會促成國民黨整合成功、凝聚團結。



