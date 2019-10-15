中評關注：吳敦義拒掌韓國瑜競總　另有盤算

吳敦義一直在為自己的下一步盤算。（中評社資料照） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義14日表態婉拒接任2020參選人韓國瑜的競選總部主委，吳的理由是自己太忙、要輔選“立委”，以及有副主席兼秘書長曾永權擔任競選總幹事，全黨幹部和資源都可供調度等等。雖然乍聽之下有理，但背後代表的意義，恐怕是吳對韓選情並不是很有信心，以及另有個人的盤算。



吳敦義在放棄2020角逐大位之後，外界對其接下來如何延續政治生命都十分關注，畢竟吳已任陽春主席近兩年。且他當初競選主席，為的就是2020大選。



本來吳敦義的算盤可能是國民黨2020勝選後，他擔任執政黨主席份量仍十分足夠，擁有一定話語權，但韓國瑜選情並未如當初一樣樂觀，也因此讓吳不得不再思考另外一條路，那就是進軍“立法院”。



關於將自己列入不分區“立委”，先前傳出吳敦義擬將自列不分區第一名，但消息傳出後雜音甚大，反對聲浪不小，他也已公開否認。但吳敦義並未否認將進入不分區名單，瞄準的當然是“立法院長”這個位子。



目前看來，韓國瑜選情雖不樂觀，但國民黨“立委”選情則相對看好，大多估計國民黨即使未能獲得57席過半（總席次113席），也會落在50席上下，因還有台北市長柯文哲組的台灣民眾黨，以及鴻海創辦人郭台銘子弟兵加入“立委”戰局，所以各黨都不過半的機會非常大。



這樣的局面，吳敦義若進“立院”要奪下龍頭，和郭台銘、柯文哲之間的合作就非常重要，這也是吳在郭退黨並宣布不選2020後，釋出吳郭會的主要原因，但後來因郭粉的反彈，該會面目前暫緩。



為了促成以後與第三勢力的合作，吳敦義現在便避免站上火線，擔任韓國瑜競選總部主委，以免壓縮他和郭台銘、柯文哲的合作空間。