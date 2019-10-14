中國軍艦參加日本閱艦式意味著甚麼？

中評社香港10月14日電／中國“太原“號導彈驅逐艦052D型參加了日本海上自衛隊在相模灣主辦的海軍閱艦式。這次訪問可以被認為是一種回敬。2019年4月，日本海上自衛隊“涼月”號驅逐艦受邀赴青島參加了中國舉辦的慶祝人民海軍成立70週年多國海軍活動，成為7年來第一次訪華的日本軍艦。



俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申在為衛星通訊社撰寫的此篇評論中指出，今年中日軍艦在時隔多年後的首次互訪是東北亞國家間關係性質發生變化的佐證。



除了中國，還有美國、印度、澳大利亞、加拿大和新加坡等幾個國家的軍艦參加了日本閱艦式。但日本首次決定不邀請韓國來參加閱艦式。可見，始於2018年的日韓關係的急劇惡化，造成了現在的這種矛盾局面。而在日本政府官方文件中多次被提到的威脅本國安全以及影響日本軍事計劃的決定性因素的中國，則被邀請參加日本軍方活動。要知道，韓國與日本一樣，也是美國的盟友，但卻沒有參加此次閱艦式。



中日關係近年來正經歷一段穩定以及緊張局勢趨於緩和的時期：降低了來自雙方的言論上的嚴厲程度，恢復了最高層次的政治接觸，雙方進行了廣泛的經濟和技術問題的成功對話。然而根本矛盾並沒有消失。日本將繼續快速加強本國空軍和海軍實力，最近決定將兩艘直升機驅逐艦升級改裝成名副其實的輕型航空母艦。中國在東海仍將繼續保持高水平的軍事活動，加強艦隊在這裡的現有力量。在此背景下，降低韓日互動水平對中國外交政策來說是一個巨大的成功，雖然北京方面沒有付出太多努力。



中國利用此次日本閱艦式展示了本國新的艦隻。“太原”號是中國最現代化的軍艦之一。055型“重型驅逐艦”（事實上為導彈巡洋艦）中只有052D為現代軍艦。但它們僅在2019初開始列裝，顯然中國海軍高層還不認為在國際性活動中動用它們是合適的。052D是中國首批配備了真正的多功能武器系統的軍艦，擁有多用途雷達站和多用途垂直發射器，並能使用多種類型的導彈。



日本也有幾艘船隻具有類似的能力，但它們都是美國宙斯盾系統和Mk41多用途發射器的載體，而中國的軍艦都是依靠獨立自主建造而成的。



中國海軍出現在日本的政治意義似乎十分明顯：中國是友善的，但同時它又如此強大，與它對抗將是一個錯誤。