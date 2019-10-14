孫小果再審案件開庭審理

中評社北京10月14日電／2019年10月14日，雲南省高級人民法院依照審判監督程序對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案依法再審開庭審理。同時，記者從雲南省人民檢察院獲悉，雲南省檢察機關已於近日對孫小果出獄後涉嫌黑社會性質組織犯罪提起公訴，雲南省監察機關、檢察機關依法對孫小果案19名涉嫌職務犯罪的公職人員及重要關係人移送審查起訴。



孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案再審開庭審理



新華社報道，2019年10月14日，雲南省高級人民法院依法組成合議庭，對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案依照審判監督程序進行開庭審理。雲南省人民檢察院派員出庭履行職務，孫小果委託的兩名辯護律師出庭進行辯護。該案昆明市中級人民法院1998年判處孫小果死刑，後經雲南省高級人民法院二審改判死緩、再審改判有期徒刑二十年。孫小果實際服刑十二年零五個月後出獄。2019年7月18日，雲南省高級人民法院認為該案原再審判決認定事實及適用法律確有錯誤，依法決定對案件啟動再審。



因部分案件事實涉及個人隱私，依照法律規定，法庭對不涉及個人隱私的尋釁滋事罪公開審理，對涉及個人隱私的強姦罪、故意傷害罪及強制侮辱婦女罪不公開審理。



庭審中，檢察員申請了兩名證人遠程視頻作證，一名鑒定人出庭作證，並就孫小果原審認定的犯罪事實、證據及法律適用等發表了出庭意見，建議撤銷原相關判決，另行作出正確判決。孫小果及其辯護人圍繞犯罪事實、證據及犯罪情節等發表了辯護意見，孫小果作了最後陳述。



法庭依法保障了被告人、辯護人的訴訟權利，保護了被害人、證人的隱私權。



部分人大代表、政協委員、媒體記者和群眾旁聽了案件公開審理。



雲南省高級人民法院將依法擇期宣判。

