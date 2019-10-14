颱風海貝思在日本已造成55人死亡

中評社香港10月14日電／受今年第19號颱風“海貝思”帶來的暴雨影響，日本東北和關東等大範圍地區受災嚴重，警察、消防人員和自衛隊14日在現場繼續救助災民，搜尋下落不明者。在岩手、宮城、福島、神奈川、靜岡五縣新確認有人死亡。共同社最新統計數據為11縣共有55人死亡，16人下落不明。各地停電和停水持續，或長期影響日常生活。



共同社據國土交通省和總務省消防廳消息，調查各地堤壩後發現，河流決堤增至7個縣的37條河流、52處。流域大範圍被淹，住宅地板上方浸水的有1975棟，地板下方浸水的有1729棟。有些場所由於積水過深難以進入，災情全貌尚無法預測。



在許多車輛被淹的長野市的東日本鐵路公司（JR東日本）“長野新幹線車輛中心”附近，水深最大達到4.3米左右，雖然現在水已退去，但週邊的避難指示還在持續，難以把握受災情況。另一方面，山形新幹線“翼”上下行列車已重啟運行。



山體塌方、泥石流、地表滑落等災害在各地多發。據國交省統計，19個都縣共發生134起地質災害。部分河流仍維持高水位。關東及東北地區14日也可能因下雨發生次生災害，救援和修復工作繼續慎重展開。



大範圍停電也在持續。厚生勞動省統計顯示，因淨水廠受災、水管破裂等依然停水的地區為13個都縣的總計13.5萬戶，恢復日常生活或需要一段時間。