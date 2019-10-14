三名經濟學家因減貧研究成果獲諾貝爾經濟學獎

中評社北京10月14日電／瑞典皇家科學院14日宣佈，將2019年諾貝爾經濟學獎授予阿比吉特·班納吉、埃絲特·迪弗洛和邁克爾·克雷默三名經濟學家，以表彰他們在減輕全球貧困研究領域作出的突出貢獻。



新華社報道，班納吉1961年生於印度，目前任職於美國麻省理工學院；迪弗洛1972年生於法國，任職于麻省理工學院，是獲此殊榮的最年輕的經濟學家，也是迄今獲得諾貝爾經濟學獎的第二名女性；克雷默1964年出生，任職於美國哈佛大學。



瑞典皇家科學院常任秘書戈蘭·漢松在新聞發佈會上說，今年經濟學獎三名得主“以實驗性方法致力於減輕全球貧困”而獲獎，他們的研究“大大提高了我們抗擊全球貧困的能力”。



漢松說：“在短短20年間，他們基於實驗的新方法改變了發展經濟學，如今這已是一個蓬勃發展的研究領域。”



評審委員會的聲明指出，目前人類仍面臨的最緊迫問題之一是減輕各種形式的全球貧困。今年的獲獎者在研究中引入了新方法，例如把減貧問題拆分化解為改善教育和醫療保健等更為細緻入微的問題。



今年的諾貝爾經濟學獎獎金為900萬瑞典克朗（約合91萬美元），三名經濟學家將平分獎金。



在諾貝爾系列獎項中，經濟學獎並非依照已故瑞典工業家阿爾弗雷德·諾貝爾的遺囑設立，而是由瑞典國家銀行1968年創立，獎金由瑞典國家銀行支出。