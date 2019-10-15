藍委陳玉珍：蔡英文若連任兩岸關係會很慘

國民黨金門縣“立委”陳玉珍。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月15日電（記者 李其樺）兩岸關係呈現緊張對立，中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍14日接受中評社專訪表示，蔡英文如果繼續連任，兩岸關係會很慘！、非常不好！台灣本島的觀光產業還是無法恢復，陸客也無法繼續來，她更擔心的是中國大陸會因此失去耐心，會繼續對台灣下重手。



陳玉珍為台灣大學中文系學士，日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士。曾任父親、前金門縣議長陳水木助理，2002、2006和2014年三度當選金門縣市議員。今年3月陳玉珍參與金門縣“立委”補選，順利當選成為金門縣首位女性“立委”。



兩岸關係緊繃對金門經貿、觀光和旅遊有何衝擊？陳玉珍表示，2016蔡英文剛上任兩岸關係開始緊張，陸客團緊縮，金門各行各業都哀鴻遍野，路上都看不到甚麼人。現在金門和大陸恢復小三通，陸客又變多，金門也恢復往日的欣欣向榮。兩岸關係對台灣的經濟景氣，尤其是觀光產業影響很大。



大陸8月起暫停來台自由行，日前僅開放離島自由行，陳玉珍指出，現在陸客不能來台灣，更願意來金門走走，不管是小吃、租車、旅館業等行業，對金門的觀光旅遊幫助很大。金門縣是台灣目前唯一沒有負債的城市，也是不受現在兩岸關係影響的城市，大陸有不少人來金門置產，也有相關產業有意願來金門投資。



對於未來的兩岸關係會如何發展？陳玉珍表示，她無法預測，蔡英文對中國大陸充滿了敵意，現在只是一昧的販賣芒果乾（“亡國感”），希望能夠在2020大選得利，可是她的所作所為不利兩岸關係和台灣經濟發展，希望蔡英文能夠懸崖勒馬，目前看起來只有韓國瑜明年當選，兩岸關係才能夠和緩。



陳玉珍說，蔡政府的兩岸政策與金門人的期待是相反的，完全背道而馳，金門有85%的人不支持蔡英文的兩岸政策，因為蔡英文把中國大陸當成敵人，再怎麼說大陸也是台灣的鄰居。



陳玉珍表示，蔡英文完全沒有做到她自己說過的要讓兩岸關係維持現狀，維持現狀在哪裡？是讓兩岸交流斷掉嗎？根本是已經改變現狀了，又把改變現狀推給大陸，說是大陸片面改變現狀，那是因為蔡英文沒有能力、沒有智慧處理事情。



陳玉珍認為，鄰居就是比你強大，要學習以小事大的智慧，不用正面衝突，為台灣發展出一條出路，沒有人叫你投降喔！像現在蔡英文這種暴虎馮河式的衝撞大陸，需要你來做“總統”嗎？只要在那邊反對、抗議、把責任推給中國大陸，誰都做得來，哪裡需要這樣的領導人？

