李佳芬代夫出征新南向　23日訪菲越拉票

李佳芬。（中評社 資料照） 韓國瑜競選辦公室14日晚間公布李佳芬海外參訪行程。（中評社） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，將代夫出征赴菲律賓和越南訪問，預計10月23日啟程共計5天，前往馬尼拉和胡志明兩個城市，拜訪當地華僑和台商，當中安排一場專題演講，並參加韓國瑜造勢大會。



韓國瑜競選辦公室14日晚間公布李佳芬海外參訪行程，時間為10月23日到27日，總共5天，先後前往菲律賓、越南兩個國家，拜訪華僑和台商，並且參加韓國瑜造勢大會。



按照公布行程，李佳芬23日9時20分搭乘長榮（BR271）班機前往菲律賓首都馬尼拉，11時40分抵達馬尼拉諾伊國際機場，當晚有一場歡迎宴會。24日拜會華僑，出席菲律賓台商總會歡迎宴會，進行一場專題演講，參加韓國瑜造勢大會。



接著李佳芬25日12時40分搭乘菲航（PR597）班機前往越南，14時30分抵達胡志明新山，並展開拜會行程。26日拜會行程及後援會造勢活動。27日搭乘長榮（BR392）班機返台。



隨席人員有：擔任韓國瑜“國政”顧問團成員、中山大學政治研究所教授廖達琪、國民黨籍新北市議員唐慧琳、國民黨籍台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委黃子哲、國民黨籍台北市議員戴錫欽、律師陳香嚴、國民黨海外部主任郭昀光、世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞、世界台商總會名譽總會長黃正勝、世界台灣商會聯合總會名譽總會長呂春霖。＜nextpage＞