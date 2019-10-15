中評關注：挺賴新潮流施壓蔡英文接受蔡賴配

挺賴清德黨內人士積極力拱“蔡賴配”，要讓“蔡賴配”沒有退路。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德15日將抵達美國出席台僑後援會成立大會，並發表演說。新潮流、挺賴台南市議員林宜瑾14日強推“蔡賴配”。新潮流挺賴“立委”劉世芳、許智傑更在臉書提及“歡迎賴清德歸隊”，積極為賴拉抬聲勢，又帶有施壓蔡英文的味道，要讓“蔡賴配”沒有退路。



賴清德展開美國行前夕，挺賴民進黨人士趁機“迎神”，鑼鼓隊出動熱鬧一下，幫忙炒熱。畢竟賴在黨內初選失敗後，幾乎沒有聲音，現在要“出場”，挺賴人士不能默不做聲。



新潮流希望促成“蔡賴配”，他們力挺賴清德，當然希望賴在大選有角色，擔任副手可以有能量加上資源，新潮流的動作無非希望把賴往上推。初選力挺賴清德的台南市議員林宜瑾出面強力再拱“蔡賴配”，再由賴初選陣營發言人李退之說明，賴在美國演說會述及三面相，其中包括大選的角色，似乎是互相呼應“蔡賴配”，也營造基層希望“蔡賴配”。



面對新潮流內部挺賴的來勢洶洶，蔡陣營卻低調不願回應這個議題，民進黨主席卓榮泰也說，明天的事明天再說，除了挺賴人士之外，其他人都低調不願多說，因為現在不管說破或不說破都不對。畢竟副手人選必須要由蔡英文來宣佈，賴自己宣佈副手人選怎麼看都怪怪的。



挺賴人士現在積極鞏固“蔡賴配”，一方面希望賴就此承擔下來，不要最後退卻了；另一方面也施壓蔡英文最後必須得宣佈“蔡賴配”。這些動作都是要讓“蔡賴配”沒有退路，不得不成型。