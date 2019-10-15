潘光忠：韓國瑜拚大選最棘手不在基層在高層

潘光忠。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨黃國園第十區（龍潭區）黨部常委潘光忠接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，基層挺韓絕對是“鐵板一塊”，民調落後蔡英文是不可能，韓接下來就是請假，展開全台“產業學習與傾聽土地之旅”，絕對會看到“蔣經國的影子”。



潘光忠，桃園市龍潭青溪協會第三屆理事長、後備指揮部北部地區組訓顧問、龍潭分局義警中隊書記、龍潭分局守望相助中隊書記、桃園市陸軍官校校友會執行委員。



韓國瑜預計在本週市政會議結束後，16日正式請假投入選戰，韓競選辦公室證實，韓國瑜要展開全台“產業學習與傾聽土地之旅”。



潘光忠告訴中評社，韓國瑜為了2020大選勝利，不得已向高雄市民請假，當然會遭到批評，不過站在“成全大我”精神，高雄市民的指責，反而更鞭策韓國瑜努力往前衝。



他說，韓國瑜是庶民“總統”，接下來展開傾聽土地之旅，就像當年蔣經國，深入全台各地、走入各行各業，瞭解老百姓真正需求，這會形成一股力量，突破現在民調瓶頸。



潘光忠認為，韓國瑜拼大選比較棘手，不在基層，在於高層，當然黨主席吳敦義與韓國瑜開始綁在一起，經常看到手拉手、展現大團結氣勢，但是基層始終不明白，為何到現在還是充斥“喬”來“喬”去的負面印象，基層挺韓絕對是“鐵板一塊”，反觀高層，還是沒有看到真心誠意要幫韓打贏2020。



他說，一來，讓韓國瑜在競選過程，內耗且耗費多時，第二，很多整合對象根本不是韓國瑜找來，第三，挺韓不全都是國民黨員，很多是“認人不認黨”，高層再不挺韓，只會讓中間選民更厭惡國民黨。



潘光忠指出，黨主席要拿出辦法來整合，團結也不是一群人，排排站、手拉手就是團結，心都不在一起，還會團結嗎？還不如趕緊要求國民黨中常委、中央委員，好好發揮黨賦予角色與職責，不能擺著不用，好好扮演好輔選的重責大任，各區的固本會議都要下去跑。



被問到，現在國民黨高層不幫韓國瑜，是否因為郭台銘初選的“傷痕”存在？



“他（郭台銘）是來亂的”，潘光忠表示，基於黨工身份，實在不便惡言批評，但是，“歌仔戲沒有這樣演的”。



被問到，基層是否遇到“討厭韓國瑜”？



潘光忠表示，必須說，黃國園黨部成員向心力很強，況且年齡層，也不太容易接觸到年輕選民，比較不會遇到“討厭韓國瑜”，但是“討厭”或“不討厭”，根本不在於韓國瑜個人本身，在於國民黨營造怎樣的勝選氣氛。