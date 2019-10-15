顏文正語中評：韓從南台灣競選起跑策略正確

中國國民黨台中市黨部主委顏文正。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市黨部主委顏文正接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜請假後，選擇從南台灣作為競選起跑的首戰，這是正確的策略，因為南台灣過去都是綠油油鐵板一塊，從韓去年參選高雄市長以後，鐵板已開始崩解，加上現在資訊很發達，民眾不會再被綠色地下電台蒙蔽，韓勤跑基層，當面說明溝通，助於拉抬南台灣選情。另一方面，也可破除綠營與南台灣基層社團錯綜複雜的關係。



顏文正，現任國民黨台中市黨部主委，投入國民黨黨務工作超過30年，先後在苗栗、彰化、嘉義、台中、宜蘭等地服務，歷任國民黨嘉義縣黨部主委、國民黨台中市黨部書記長、國民黨宜蘭縣黨部專職副主委、台中市政府民政局專門委員等職。



中國國民黨2020參選人韓國瑜傳聞將在16日起請假拚選舉，雖然韓本人與競選團隊未證實，但從挺韓群組流出的行程顯示，16、17、18日將到屏東展開“傾聽之旅”，19日則是到台南舉行造勢活動，顯示韓競選起跑，首站就選擇南台灣。



韓為何要挑南台灣作為選戰起跑首站？



顏文正受訪表示，過去歷次選舉，國民黨在南台灣都不是選得很好，基本上是綠油油一片，這次韓國瑜請假後從南台灣開始跑選舉行程，一方面是因為去年九合一選舉，有幸得到高雄市民的支持，讓他擔任高雄市長，這次得到國民黨提名，出來要拚大選，從南部開始走，策略也是很正確。



他提到，過去南台灣會變成綠油油鐵板一塊，主要就是民進黨宣傳系統利用地下電台，傳達很多不正確的資訊，來污衊國民黨，



顏強調，高雄雖然是直轄市，但只有一部分是都會城市，原縣區的部分則是比較偏農村，韓國瑜能當選高雄市長，代表民眾接受媒體資訊，已經不像過去這麼封閉，家家戶戶都可以從網路知道真相，所以過去民進黨用地下電台覆蓋資訊的手段，已經不太能奏效。



顏文正認為，所以韓國瑜從南台灣起跑，就是從綠營大本營開始跑，直接對民眾溝通、提出訴求，有助於拉抬南台灣選情。另一方面，也可以破除民進黨與南台灣基層社團錯綜複雜的關係。



他告訴中評社，我們對韓國瑜的選情非常有信心，因為最近幾波民調的趨勢，藍軍已經觸底反彈，未來會一直往上發展，加上初選之後黨內的“餘波盪漾”已經漸漸平靜，相信未來韓選情一定會看漲。



南台灣是國民黨艱困選區，韓國瑜從南台灣起跑，他要如何扭轉大環境的不利？

