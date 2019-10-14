李克強：確保完成全年經濟社會發展目標任務

中評社北京10月14日電／10月14日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在陜西西安主持召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會，就當前經濟形勢和做好下一步經濟工作聽取意見建議。



新華社報道，座談會上，陜西省委書記胡和平、省長劉國中和江蘇省長吳政隆、河南省長陳潤兒、湖北省長王曉東、廣東省長馬興瑞就本地經濟形勢、下一步工作打算和相關對策建議發了言。李克強與大家深入討論。



李克強說，今年以來，國際環境更加複雜嚴峻，世界經濟增長放緩，國內經濟也面臨多重挑戰和困難。各地區各部門在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，認真貫徹黨中央、國務院部署，著力做好“六穩”工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進，民生福祉不斷改善。但也要看到，當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。做好下一步經濟工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強緊迫感和責任感，集中精力辦好自己的事，抓好發展這個第一要務，把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，進一步向改革開放創新要動力，從拓寬國內市場需求挖潛力，以改善民生為導向培育新的有效投資和消費需求，增強經濟發展韌性，頂住經濟下行壓力，促進就業穩定增長，保持物價基本穩定，扎實做好民生保障工作，確保完成全年主要目標任務，為明年經濟平穩增長奠定基礎。



李克強指出，要增強底線思維，圍繞保持經濟運行在合理區間，落實好已出台的減稅降費、降低融資成本等各項政策，靈活運用宏觀政策逆週期調節工具，做好政策協調聯動，加強預調微調。發揮地方政府專項債券作用，帶動民間投資，加快補短板、調結構、惠民生重大項目建設，擴大有效投資。支持促進中西部承接產業轉移。圍繞群眾需要和擴內需，適應市場新形勢，突出重點，培育拓展新的商品和服務消費增長點，活躍城鄉線上線下市場。



李克強說，要堅持用改革推進市場化法治化國際化營商環境建設。進一步梳理企業投資興業的堵點難點，對標先進水平，持續加大“放管服”改革力度。著力提升產業創新發展水平，積極發展工業互聯網，聚焦市場需求推動大中小企業協同開展“雙創”，促進製造業企業升級改造，拓展新動能成長空間。推動高水平對外開放，開展多元化國際貿易和投資合作，實現互利共贏。



李克強說，要扎實做好保民生實事。細化落實就業優先政策，統籌做好高校畢業生、退役軍人、轉崗分流職工、城鎮就業困難人員等群體就業工作。確保養老金按時足額發放，解決好農民工欠薪問題。抓好秋冬季農業生產。做好市場供需銜接，努力保持“菜籃子”產品、生活必需品價格基本穩定，保障困難群體、受災群眾基本生活。落實安全生產責任制，有效防範重特大事故發生。



肖捷、何立峰參加座談會。