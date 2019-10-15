民調不表態率高　藍委陳玉珍：民眾怕查水表

國民黨金門縣“立委”陳玉珍。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月15日電（記者李其樺）2020大選倒數，中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍14日表示，韓國瑜參選2020應展現他的“庶民本色”和能力，才有機會讓更多選民認同。開拓中間選票



對於最近有大選民調不表態率高達三成，陳玉珍表示，不表態率有兩種可能，第一種可能，現在表態支持某政治人物會被“查水表”（官方找麻煩），大家會感到恐懼，會造成寒蟬效應，選民乾脆不願意表態。



陳玉珍說，第二種可能，不表態的選民認為，沒有理想人選出線，他們認為韓國瑜不夠好，又投不下蔡英文。通常不表態率就是不支持執政的選民，如果支持的話就會表態，因此韓國瑜應該把他的政策提出來，正面跟蔡英文對決。



韓國瑜要如何開拓票源，增加中間選民和年輕人的選票？陳玉珍表示，這幾個月來，韓國瑜一直被塑造成失言、草包等負面形象，年輕人覺得他不夠好、不喜歡韓國瑜，去年韓國瑜參選高雄市長帶給年輕人的新鮮感和熱度已經過去。



陳玉珍表示，韓國瑜現在沒那麼受歡迎的原因，除了媒體塑造，主因在於韓國瑜當選高雄市長不久，便出來參選2020大位。但是已經走到這個地步，難道還要讓蔡英文再做4年嗎？即使你不喜歡韓國瑜，難道還要再讓蔡英文執政嗎？這是有智慧的選民應該要去思考。



陳玉珍認為，韓國瑜除了要展現他的能力爭取選民認同，重大政策方面他個人不用急問急答，很多政策是要長遠的講很多東西，當然也有很多媒體刻意針對小事情放大、見縫插針，重大議題可以交給他的“國政”顧問團或國民黨“立院”黨團來處理就好。



至於親民黨主席宋楚瑜參選是否影響藍軍選情？陳玉珍表示，不諱言宋楚瑜過去台灣省長任內政績頗佳，受全台選民歡迎，但是近幾年來宋的影響力日漸消退，在藍綠激烈對戰的情況下，橘軍的影響力也會慢慢變小。



對於近日傳聞鴻海創辦人郭台銘可能列民眾黨不分區“立委”衝政黨票，陳玉珍認為，郭台銘未必要參選“立委”，當精神領袖影響力很大，就如同宋楚瑜也未必要參選2020，繼續當親民黨的精神領袖還是能發揮影響力。