快評：忍耐有限度　大陸對台“硬的更硬”

中評社快評／大陸領導人習近平13日在加德滿都指出，任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為痴心妄想！習近平在外訪時談及維護中國主權和領土完整問題，格外引起關注。



習近平談話指向兩股勢力，一是國內分裂勢力，一是外部勢力。我們認為，國內分裂勢力方面，目前最猖獗的是“台獨”和“港獨”勢力，是首要要打擊的目標，其中尤以打擊“台獨”形勢緊迫，將會“硬的更硬”。



打擊“台獨”形勢緊迫，因為台灣執政當局對大陸仍然充斥對抗思維與敵對意識，正在繼續製造仇視大陸的氛圍，繼續搞對抗。大陸的忍耐有限度，而且已近底線，“台獨”的挑釁再跨前一步，就可能是粉身碎骨。



大陸方面過去曾說過，“台獨”之路走到盡頭就是統一。過去很多年大陸對台已展示足夠的耐心，未來對台政策措施不僅是“守住紅線”，還將更主動出擊、有所作為，也即“硬的更硬”。大陸70周年國慶閱兵充分展示了實力與自信，台灣並無硬碰的本錢。



台灣前“國安會秘書長”蘇起近日表示，如果蔡英文明年一月成功連任，明年五月前可能會“火山爆發”。此前幾天蘇起還說，當前兩岸情勢已脆弱到任何風吹草動都可能觸發“地動山搖”。若蘇起之言符合實際，台海局勢已近臨界點，“台獨”再往前垮一步，可能就會超過大陸忍耐的限度。